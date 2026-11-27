US-Präsident Donald Trump hat Russland aufgefordert, die militärischen Aggressionen in Europa zu stoppen und eine schnelle Einigung mit der Ukraine zu erreichen. Gleichzeitig hat Trump eine Nato-Erklärung einseitig geändert, um die Ukraine einzubeziehen. Deutsche und andere internationale Funktionäre unterstützen die Friedensbemühungen, warnen jedoch vor einer räumlichen Ausweitung des Konflikts und betonen das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine.

Trump fordert Putin auf, „militärische Aggression“ in Europa zu beenden. Zugleich passt der US-Präsident eine Nato -Erklärung an und bezieht darin auch die Ukraine ein. US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, die „militärische Aggression“ in Europa zu beenden.

Er hoffe auf eine schnelle Einigung zwischen Russland und der Ukraine, schrieb Trump am Donnerstag auf. Bei seinem Treffen mit Putin in China vergangene Woche habe er viel Zeit darauf verwendet, ihm zu sagen, dass er „alle militärischen Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa“ einstellen solle, so Trump. Er habe die Hoffnung, dass schnell eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine erreicht werden könne, um den Krieg zu beenden.

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„Jeden Monat werden Tausende Menschen getötet, ein vollständiges Blutbad“, schrieb er. Darin hieß es laut Politico, sie hätten darüber gesprochen, wie wichtig es sei, „dass Russland jegliche Handlungen vermeidet, die den Krieg absichtlich oder unabsichtlich ausweiten, und die Bedeutung, so schnell wie möglich eine friedliche Lösung des Krieges zu erreichen“ .berichtet. Er fügte „und die Ukraine“ hinzu und bezog damit auch Kiew in die Aufforderung ein. Ein Nato-Vertreter bestätigte dem Bericht zufolge, dass die ursprüngliche Erklärung vereinbart worden war.