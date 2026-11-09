Trump fordert Ukraine zur Gebietsabtretung an Russland für Friedensschluss auf

US-Präsident Donald Trump kündigt Ende des Ukraine-Kriegs an, verlangt aber Gebietsverluste für Kiew. Kritik an russischen Angriffen in Krementschuk.

US-Präsident Donald Trump äußerte in einem Interview bei der CBS-Sendung "60 Minutes" seine Erwartung, den Krieg in der Ukraine schnell beenden zu können. Dabei betonte er, dass die Ukraine dafür Gebiete an den Aggressor Russland abtreten muss. Trump erklärte, dass das Land am Ende eine "etwas andere Form" haben wird, um den Konflikt zu lösen.

Der 80-jährige Präsident behauptete zudem, er sei derjenige, der Russland gegenüber in der Vergangenheit am härtesten aufgetreten sei. Er verneinte die Kritik, dass er die Verhandlungen mit Kiew hinhält, und verwies auf seine strikte Linie im Umgang mit Moskau. Trotz dieser Behauptungen ist seit Trumps Amtsantritt im Rahmen seiner zweiten Amtszeit wenig Bewegung an der Front zu verzeichnen.

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Hass als Haupthindernis für diplomatische Erfolge

Als größtes Hindernis für einen baldigen Frieden identifizierte Donald Trump den persönlichen Hass zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der 48-jährige Selenskyj steht dabei im Fokus der geopolitischen Analysen. Trump urteilte, dass dieser Hass nach dem russischen Einmarsch verständlich sei, kritisierte aber die Art und Weise, wie Russland bei ihren ersten Treffen behandelt wurde.

Trump betonte, dass Russland seiner Ansicht nach bei dieser ersten Begegnung sehr respektlos behandelt wurde. Diese Aussage spiegelt die Position wider, die er in der Vergangenheit gegenüber Kiew eingenommen hat. Der US-Präsident versucht, die Schuld für die Verzögerung von Friedensgesprächen auf die emotionale Dynamik zwischen den beiden Staatschefs zu lenken, anstatt die militärische Aggression selbst in den Mittelpunkt zu stellen.

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Russland beharrt auf annektierten Gebieten

Die territorialen Forderungen des Kremls bleiben unverändert hoch. Wladimir Putin verlangt die Anerkennung der 2014 annektierten Krim sowie der Kontrolle über den Donbass, den die ukrainischen Streitkräfte bislang halten. Die Ukraine hatte zuletzt vorgeschlagen, den aktuellen Frontverlauf einfach einzufrieren, um Blutvergießen zu stoppen. Dieser Vorschlag findet jedoch keine Berücksichtigung in Trumps Planungen.

Vor seinem Amtsantritt hatte der US-Präsident sogar behauptet, den Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Bislang sind diese Versprechen jedoch nicht in konkrete Ergebnisse umgesetzt worden. Die realpolitischen Hürden und die starren Positionen der Konfliktparteien erweisen sich als deutlich komplexer, als es die frühen Prognosen nahelegten. Die diplomatischen Kanäle bleiben dennoch geöffnet, um einen Abschluss zu erzwingen.

Fortgesetzte russische Angriffe und humanitäre Krise

Trotz der politischen Ankündigungen hält die militärische Eskalation unvermindert an. Am vergangenen Sonntagabend führte Russland erneut Angriffe auf ukrainische Städte durch. In der Stadt Krementschuk wurden dabei mindestens vier Menschen verletzt. Ein Wohnhaus und ein Hotel erlitten dabei schwere Beschädigungen an ihrer Bausubstanz.

Bei den Angriffen auf die zivile Infrastruktur mussten 15 Menschen aus den betroffenen Gebäuden gerettet werden. Die Rettungsarbeiten wurden durch die fortschreitenden Trümmer und die instabile Situation erschwert. Die lokalen Hilfsdienste waren vor Ort im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und die Evakuation sicherzustellen.

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Energieversorgung gezielt als Kriegsziel attackiert

Parallel zu den Bombardements griffen russische Drohnen gezielt Anlagen der Energieversorgung an. Diese systematischen attacks verursachten weitreichende Stromausfälle in der betroffenen Region. Die ukrainische Bevölkerung ist damit konfrontiert, dass ihre lebenswichtige Infrastruktur kontinuierlich unter Beschuss steht.

An der Front kommt Wladimir Putin militärisch kaum voran. Gleichzeitig überzieht der Kremlchef die Ukraine Nacht für Nacht mit Raketen und Drohnen. Diese Taktik dient dazu, die Infrastruktur zu destabilisieren und die Moral der Bevölkerung sowie der Verteidiger zu schwächen, ohne große Bodenoffensiven starten zu müssen. Die humanitäre Lage verschärft sich dadurch täglich weiter.