Trump fordert Umdeutung Alaska-Wahlstimmen und interne Republikaner-Kritik

Donald Trump verlangt Stimmenumdeutung in Alaska. Kritiker wie Romney und Cruz bemängeln Politikfehler. Pete Hegseth unter Druck nach Wahlniederlage der GOP.

US-Präsident Donald Trump hat sich im laufenden Prozess der Auszählung der US-Senatorswahl in Alaska deutlich positioniert und ein Eingreifen zugunsten des republikanischen Kandidaten gefordert. In einem Posting auf der Plattform Truth Social schrieb er, dass die Stimmen, die nicht direkt für ihn, sondern für dessen Namensvetter Dan J. Sullivan abgegeben wurden, sofort dem 'ECHTEN' Dan S. Sullivan zugerechnet werden müssten. Trump begründete diese Forderung mit der These, dass die Anwesenheit beider Kandidaten mit dem Vornamen Dan auf dem Stimmzettel zu Verwechslungen geführt habe und die Demokraten dies strategisch genutzt hätten, um dem republikanischen Amtsinhaber Stimmen zu stehlen. Diese Anschuldigungen weisen die Demokraten kategorisch zurück.

Auszählung in Alaska und Stimmenverteilung

Das Rennen um den Sitz im US-Senat in Alaska endet auf einen Hauch, wobei die Demokratin Mary Peltola nach Angaben der Nachrichtenagentur AP nur 0,3 Prozentpunkte Vorsprung vor dem Republikaner Dan S. Sullivan hat. Der Drittkandidat Dan J. Sullivan sammelte derzeit 1,7 Prozent der gültigen Stimmen. Aufgrund der weiten Flächen und abgelegenen Gebiete im nördlichsten Bundesstaat der USA kann die vollständige Auszählung der Wahlbriefe und Stimmzettel mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die hohe Anzahl der für Dan J. Sullivan abgegebenen Stimmen bleibt ein zentraler Faktor in der aktuellen Diskussion um die Gerechtigkeit des Wahlverfahrens und die potenziellen Auswirkungen auf das Endergebnis.

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Scharfe Kritik von Mitt Romney an der Führung

Nach den deutlichen Verlusten der Republikaner bei den Zwischenwahlen übte der frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney scharfe Kritik an der aktuellen politischen Ausrichtung. Romney, der selbst unter anderem Gouverneur von Massachusetts und US-Senator für Utah war, schrieb in sozialen Medien: 'Schlechte politische Ansätze und ein schlechter Charakter führen zu schlechter Politik.' Er warf der Regierung eine Reihe schwerwiegender Fehler vor, darunter einen impulsiven Krieg gegen den Iran, pauschale Begnadigungen, offensichtliche Korruption und die Instrumentalisierung der Justiz. Darüber hinaus kritisierte er die Brutalität der Einwanderungsbehörde ICE, einen gewaltigen Schuldenberg, das Verschleiern der Affäre um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, die Preisgabe von Verbündeten und einen allzu nachsichtigen Umgang mit Feinden.

Ted Cruz benennt wirtschaftliche Ursachen der Niederlage

Auch der republikanische US-Senator Ted Cruz aus Texas sprach der Partei schwere Versäumnisse nach der Kongresswahl an. In einer Analyse auf der Plattform X führte Cruz aus, dass zu viele republikanische Politiker die wirtschaftlichen Sorgen und die Not vieler Amerikaner entweder nicht verstanden oder sich nicht dafür interessiert hätten. Er sprach von einer 'Abstrafung historischen Ausmaßes', vergleichbar mit der Zeit von Watergate. Cruz nannte als konkrete Anzeichen für die verschlechterte wirtschaftliche Lage, die bereits vor der Wahl spürbar war, hohe Benzinpreise, die zunehmende Zahl von Zwangsversteigerungen und Fahrzeugpfändungen sowie eine Rekordzahl von Menschen, die jede Woche Blutplasma spendeten, um über die Runden zu kommen.

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Verteidigungsminister Hegseth im Fokus der Kritik

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der schweren Niederlage seiner Partei öffentlich hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt. Auf die Frage, ob er einen Austausch in Betracht ziehe, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten: 'Nein, ich denke, er macht einen sehr guten Job.' Dennoch berichten Insider, dass Hegseth möglicherweise auf der Abschussliste steht. Ein Berater Trumps sagte: 'Jemand wird für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht werden, und Sie wissen, dass das nicht Trump sein wird.' Hegseth gilt als maßgeblicher Befürworter eines Krieges gegen den Iran, und Trump hatte in einem früheren Interview eingeräumt, dass dieser Konflikt eine Rolle bei den Verlusten der Republikaner gespielt hat.

Reaktion der Demokraten und Ausblick

Die Demokraten feiern die Ergebnisse als Bestätigung für ihren Kurs. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani sieht in der Welle demokratischer Siege den Wunsch der Amerikaner nach einem Wandel, den sie 'in ihren Geldbörsen spüren können'. Mamdani bezeichnete die Siege als 'wahres Abbild dessen, was das amerikanische Volk will' und betonte, dass die vergangene Nacht gezeigt habe, dass arbeitende Menschen die Mehrheit darstellen. Er sprach von einem 'neuen Morgen in Amerika', während Trump seine Rede am Vorabend der Wahl am Lincoln Memorial Reflecting Pool verteidigte und sich bei der Besichtigung der Baustelle seines Ballsaal-Projekts im Weißen Haus ausführlich zu technischen Details wie Rohrleitungen äußerte, statt auf die finanzielle Sorge der Wähler einzugehen.