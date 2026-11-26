Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Rutte klingt der US-Präsident deutlich kritischer gegenüber Russland als zuletzt üblich. Er habe dem russischen Präsidenten Putin klargemacht, dass er seine kriegerischen Handlungen in Europa stoppen solle, schreibt Trump.

Nach einem Treffen mit Nato -Generalsekretär Rutte klingt der US-Präsident deutlich kritischer gegenüber Russland als zuletzt üblich. Er habe dem russischen Präsidenten Putin klargemacht, dass er seine kriegerischen Handlungen in Europa stoppen solle, schreibt Trump.

US-Präsident Donald Trump hat von Kreml-Chef Wladimir Putin ein Ende von Kriegshandlungen in Europa gefordert. Er habe Putin bei ihrem Treffen vergangene Woche in China aufgerufen, "jegliche militärische Aggression" in Europa einzustellen, erklärte Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Zuvor hatten Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte Russland vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs gewarnt. Bundesaußenminister Johann Wadephul unterstrich diese Forderung.

Advertisement

Advertisement

Zugleich rief der CDU-Politiker auch die Ukraine zu Zurückhaltung auf.