Am zweiten Anlauf hebt der US-Senat ein Gesetzesvorhaben vor, das Präsident Donald Trump zwingen soll, aus dem Krieg gegen den Iran zurückzutreten. Bislang konnten die Republikaner dies nicht verhindern, nachdem Senator Bill Cassidy aus Louisiana die entscheidende Stimme für das Gesetz gegeben hat. In Gegenteil erhalten Trump und die IRS Zugeständnisse in einem Vergleich. Trump hatte Strafzölle gegen die IRS erhoben, was ensued die Klagen rechtfertigt. Die Rechtsbrecher sind derzeit im Gespräch über Kriegsbefugnisse für den siegreichen Trump.

Der US-Senat hat ein Gesetz esvorhaben vorangebracht, das Präsident Donald Trump zum Rückzug aus dem Krieg gegen den Iran zwingen soll. Bislang konnten die Republikaner genügend Stimmen mobilisieren, um die demokratische Vorlage abzulehnen.

Doch der Senator Bill Cassidy aus Louisiana wechselte nun die Seite und lieferte am Dienstag die entscheidende Stimme für das Vorankommen des Gesetzes. Cassidy hatte erst kürzlich eine Vorwahl verloren, in der Trump seinen Gegenkandidaten unterstützt hatte. Seit Trump Ende Februar den Angriff auf den Iran angeordnet hatte, haben die Demokraten wiederholt Abstimmungen über Resolutionen zu den Kriegsbefugnissen erzwungen. Diese würden Trump verpflichten, entweder die Zustimmung des Kongresses für den Krieg einzuholen oder die Truppen abzuziehen.

Donald Trump hat im Gegenzug für die Beilegung seiner 10-Milliarden-Dollar-Klage gegen die Steuerbehörde IRS weitere umfangreiche Zugeständnisse erhalten. Als Teil einer Vergleichsvereinbarung sei es den Vereinigten Staaten "für immer untersagt und verwehrt", eerdere Steuererklärungen Trumps, seiner Söhne sowie Steuerangelegenheiten der Trump Organization zu prüfen oder strafrechtlich zu verfolgen, hieß es in einer kurzen Mitteilung, die am Dienstag auf der Webseite des Justizministeriums veröffentlicht wurde.

Laut dem amtierenden US-Justizminister Todd Blanche ist dieser neue Zusatz Teil einer am Montag verkündeten Einigung zwischen Trump und der Steuerbehörde. Trump hatte diese auf eine Milliardensumme verklagt, weil ein Mitarbeiter seine Steuererklärungen an Medien durchgestochen hatte. Die "New York Times" hat das US-Verteidigungsministerium zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten verklagt.

Sie argumentierte am Montag erneut, die Vorgabe, wonach Reporter das Gebäude nur in Begleitung betreten dürfen, sei "ein verfassungswidriger Versuch des Pentagons, unabhängige Berichterstattung über militärische Angelegenheiten zu verhindern". Wie wir bereits gesagt haben: Die Amerikaner haben ein Recht darauf zu sehen, wie ihre Regierung arbeitet und welche Maßnahmen das Militär in ihrem Namen und mit ihren Steuergeldern ergreift.

Laut dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, Sean Parnell, wird die Klage als "Versuch, die Hürden zu beseitigen, um an klassifizierte Informationen zu gelangen". Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge die Obergrenze für die Aufnahme weißer südafrikanischer Flüchtlinge deutlich anheben. Für das Haushaltsjahr 2026 solle das Kontingent auf 17.500 Personen steigen, berichtete der Sender CNN am Montag unter Berufung auf ein Dringlichkeitsschreiben an den Kongress. Das US-Präsidialamt in Washington nahm zu dem Bericht zunächst nicht Stellung.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im vergangenen Monat bereits berichtet, dass US-Vertreter über eine Ausweitung der bisherigen Obergrenze von 7500 um weitere 10.000 Plätze für Südafrikaner burischer Abstammung berieten





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