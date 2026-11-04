Trump gratuliert Demokraten zum Sieg bei US-Kongresswahlen

US-Präsident Donald Trump erkennt den Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen an. Die Opposition erhält Kontrolle über Senat und Repräsentantenhaus.

US-Präsident Donald Trump hat die Demokraten zum Sieg bei den jüngsten Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten beglückwünscht. Auf der Nachrichtenplattform Fox News erklärte der 80-Jährige ausdrücklich, dass die Opposition gute Arbeit geleistet habe und hart gekämpft sei. Er betonte, dass keine Gründe für ein schlechtes Gewissen aufgrund der verlorenen Wahlen bestünden.

Trump lobt demokratischen Wahlkampf

Donald Trump führte aus, dass die Demokraten lange Zeit auf diesen spezifischen politischen Moment hingearbeitet hätten. Eine bestimmte Stimmung habe in der Luft gelegen, was den Wahlausgang erklärt. Der Präsident erwähnte zudem den Einfluss der Iran-Politik, obwohl er zugeben musste, dass er nicht direkt auf dem Stimmzettel stand. Er vertrat die Ansicht, dass die Wähler die Bedeutung seiner Aktionen in Bezug auf den Iran verstanden hätten.

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Demokraten erobern beide Kongresskammern

Die Demokraten haben bei den Wahlen zum Dienstag einen deutlichen Erdrutschsieg eingefahren. Sie haben die Kontrolle über das Repräsentantenhaus sowie den Senat von den Republikanern übernommen. Am Dienstag standen insgesamt 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat zur Abstimmung. Die Prognosen der US-amerikanischen Fernsehsender bestätigten diesen großen politischen Wechsel in Washington.

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Neue Machtbalance im US-Kapitol

Mit der gewonnenen Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses erhalten die Demokraten neue politische Hebel. Sie können die Handlungsmöglichkeiten des Präsidenten in der Zukunft deutlich einschränken. Mögliche Maßnahmen umfassen die Blockade neuer Finanzmittel oder die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen gegen umstrittene Kabinettsmitglieder. Dies stellt eine erhebliche Einschränkung der exekutiven Befugnisse dar.

Trump kündigt Veto-Strategie an

Bevor die Wahlen stattfanden, hatte Donald Trump eine klare Strategie für den Fall einer demokratischen Mehrheit angekündigt. Er versprach, im Falle einer Übernahme des Kongresses durch die Opposition als Mister Veto aufzutreten. Sein Ziel war es, alle unerwünschten Gesetzesvorschläge der neuen Mehrheitsverhältnisse zu verhindern. Dies zeigt die politische Polarisierung und die erwarteten Konflikte in der kommenden Legislaturperiode.