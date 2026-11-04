Trump greift Fox News und Jessica Tarlov nach Midterms an

US-Präsident Donald Trump übt scharfe Kritik an Fox News und Moderatorin Jessica Tarlov nach den Midterm-Wahlen. Ein späteres Telefoninterview zeigt Entspannung.

US-Präsident Donald Trump übte am Tag nach den Midterm-Wahlen massive Kritik an seinem traditionell treuen Medienpartner Fox News. Auf seiner eigenen Plattform Truth Social richtete er sich mit harschen Worten gegen die Moderatorin Jessica Tarlov. Der Konflikt spitzte sich zu, als die ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht wurden und die Einschaltquoten des Senders sanken. Trump warf dem Netzwerk vor, durch einseitige Berichterstattung die Wähler zu vergraulen.

Scharfe Angriffe gegen Jessica Tarlov

Jessica Tarlov wurde im Verlauf des Abends zum Hauptziel der Wutausbrüche des Präsidenten. Trump bezeichnete die 42-Jährige öffentlich als dumm und unerträglich. Er schrieb auf Truth Social, er könne ihre Stimme nicht ertragen und nannte sie einen Verlierer. Um der Präsenz im Fernsehen zu entgehen, verließ er reportedly den Raum im Weißen Haus, solange sie auf dem Bildschirm zu sehen war. Diese persönlichen Beschimpfungen markierten einen deutlichen Bruch in der sonstigen Rhetorik des Präsidenten gegenüber etablierten konservativen Medien.

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Bewertung der Einschaltquoten durch Trump

Donald Trump erklärte die gesunkenen Zuschauerzahlen von Fox News direkt mit der inhaltlichen Ausrichtung des Senders. Er argumentierte, dass die Quoten nicht wegen seiner Person fielen, sondern weil der Sender gegen ihn Stellung bezog. In weiteren Posts auf Truth Social kritisierte er, dass Fox News zu oft Mitglieder der Demokratischen Partei, von ihm als Dummokraten bezeichnet, zu Wort kommen lasse. Diese Strategie führe dazu, dass die Wähler desenders fernbleiben, da sie keine faire Darstellung ihrer Kandidaten erhielten. Die Kritik galt somit sowohl der Person als auch der strategischen Ausrichtung des Nachrichtensenders.

Reaktionen und Positionierung der Akteure

Während Donald Trump die Berichterstattung als parteiisch einstufte, blieb Fox News selbst in den gemeldeten Details zunächst passiv. Die Moderatorin Jessica Tarlov wurde zum Ziel von Vorwürfen der Uninformiertheit. Die Republikanische Partei sah sich mit den Wahlergebnissen konfrontiert, die Trump jedoch nicht als persönliche Niederlage deuten wollte. Stattdessen lenkte er die Verantwortung auf die Kandidaten selbst. Er behauptete, die Wähler hätten schlichtweg keine Sympathie für die von der Partei aufgestellten Bewerber entwickelt. Diese Deutung versucht, die strategischen Fehler des Senderbetriebs von der eigentlichen politischen Ursache zu trennen.

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Entspannung nach Telefoninterview mit Fox

Trotz der vorhergehenden Polemik zeigte sich am späten Abend eine deutliche Entspannung in der Kommunikation. Donald Trump gab Fox News ein Telefoninterview, das als Zeichen der Versöhnung gewertet werden kann. In diesem Gespräch betonte er, dass die Wahlnacht keine Niederlage für ihn persönlich darstelle. Die Priorität lag nun darauf, das Verhältnis zum wichtigsten konservativen Medienpartner nicht dauerhaft zu beschädigen. Die scharfen Worte von Truth Social wurden durch das professionelle Gespräch im Nachhinein teilweise relativiert, ohne dass eine vollständige Rücknahme der Kritik erfolgte.

Ausblick auf die weitere politische Lage

Die Vorfälle werfen Fragen zur Stabilität der Beziehung zwischen dem Präsidenten und etablierten Medien auf. Donald Trump setzt weiterhin auf direkte Kommunikation über Truth Social, um seine Narrative zu setzen. Die Reaktion auf die Midterm-Wahlen zeigt, dass er kritische Stimmen innerhalb des medialen Ökosystems nicht duldet. Für Fox News bedeutet dies eine erhöhte Sensibilität, da die Nähe zum Machtzentrum entscheidend für die Reichweite ist. Die nächsten Schritte werden zeigen, ob diese Spannung dauerhaft bleibt oder sich schnell normalisiert.