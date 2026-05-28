Trump hält Zustimmung zum Iran‑MoU zurück - Waffenruhe fraglich, Märkte wanken

US‑ und iranische Vermittler haben ein 60‑tägiges Memorandum of Understanding zur Verlängerung der Waffenruhe und zu Atomgesprächen ausgehandelt, doch Präsident Trump hat das Abkommen noch nicht unterzeichnet. Die militärischen Spannungen, steigende Inflation und Menschenrechtsverletzungen im Iran verschärfen die Lage, während Pakistan versucht, als Friedensmediator zu wirken.

Trotz der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe hat sich die Lage im Iran ‑ USA ‑Konflikt in den vergangenen Tagen weiter verschärft. In der Nacht zum Donnerstag griffen US‑Militärkräfte zum zweiten Mal in dieser Woche Luftziele im Iran an, nachdem Teheran angeblich mit einem Gegenangriff auf einen US‑Stützpunkt in der Region reagiert habe.

Die Angriffe lösten erneut heftige Diskussionen über die Zukunft der Waffenruhe aus, die bislang nur auf einer informellen Absichtserklärung beruhte. Laut dem US‑Nachrichtenportal Axios haben amerikanische und iranische Vermittler ein 60‑tägiges Memorandum of Understanding (MoU) ausgehandelt, das die aktuelle Waffenruhe verlängern und zugleich Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ermöglichen soll. Präsident Donald Trump habe das Dokument jedoch bis jetzt noch nicht endgültig unterzeichnet, berichteten zwei US‑Beamte und eine vertraute Quelle aus den Vermittlungsrunden.

Ohne Trumps Zustimmung bleibt das Abkommen im Schwebezustand, und beide Seiten müssten ihre jeweiligen Führungsorgane von der Unterzeichnung überzeugen, bevor ein verbindlicher Rahmen geschaffen werden kann. Die wirtschaftlichen Folgen der militärischen Spannungen zeigen sich bereits an den Finanzmärkten. Nach Bekanntwerden des vorläufigen MoU stiegen die US‑Börsen leicht, wobei die wichtigsten Indizes um bis zu 0,2 Prozent zulegten. Der DAX konnte einen Teil seiner Verluste ausgleichen und notierte mit 25.122 Punkten nur noch ein geringes Minus von 0,2 Prozent.

Gleichzeitig fiel der Dollar‑Index um 0,2 Prozent auf 99,059 Punkte, und die Renditen von Staatsanleihen gingen zurück. Trotzdem bleibt die Unsicherheit hoch, solange Trumps endgültige Zustimmung aussteht. Parallel dazu hat das US‑Handelsministerium die Inflationsrate für April veröffentlicht: Der Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent - den stärksten Anstieg seit Mai 2023.

Ökonomen sehen darin ein Signal dafür, dass die Federal Reserve ihren Leitzins möglicherweise erst im kommenden Jahr anpassen wird, da die höheren Energiepreise und die geopolitischen Spannungen die Preisentwicklung weiter nach oben treiben. Auf diplomatischer Ebene versucht Pakistan, das Ringen um Frieden zu unterstützen. Außenminister Ishaq Dar reiste nach Washington, um mit US‑Außenminister Marco Rubio über bilaterale Beziehungen, regionale Sicherheitsfragen und mögliche Wege zu einem dauerhaften Friedensabkommen zu beraten.

Islamabad hofft, seine Vermittlerrolle zu festigen und damit den Druck auf beide Kriegsparteien zu erhöhen. Menschenrechtler im Iran berichten jedoch von gravierenden Missbrächen: Seit Beginn der Kämpfe vor drei Monaten seien über 6.000 Personen - darunter Demonstranten, Journalisten, Anwälte und Angehörige ethnischer Minderheiten - festgenommen worden. Amnesty International verzeichnete 39 politische Hinrichtungen und warnt vor den verheerenden Folgen der Luftangriffe, die nach Angaben der Organisation sowohl zivile Infrastruktur als auch das Leben unschuldiger Menschen zerstören.

Zusätzlich wird Iran nach Angaben der Wirtschaftswoche und der New York Times verdächtigt, Sabotage‑ und Spionageaktionen in Deutschland zu planen, bei denen Synagogen in Berlin‑Ost und jüdische Gemeinden in Frankfurt ausspäht wurden. Ein mutmaßlicher Mordplan gegen den Vorsitzenden der Deutsch‑Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, soll ebenfalls aus dem Iran stammen. Die Bundesregierung betont, dass der Schutz jüdischen Lebens höchste Priorität habe, gibt jedoch keine weiteren Details zu den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen preis





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