Trump-Handy: Falsche Flagge sorgt für Kritik

Das neue Trump-Handy, das im Verzug war und 100.000 Vorbestellungen hatte, wurde wegen einer falschen Flagge kritisiert. Das Handy wurde von der Trump Organization entwickelt und ist im Mittelklasse-Bereich erhältlich.

Viele Anhänger von Donald Trump haben sich auf das neue Trump - Handy gefreut, doch die Realität enttäuscht. Der US-Präsident präsentierte ein goldenes Handy mit aufgedruckter US- Flagge .

Doch wie sich herausstellt, fehlen auf der Flagge zwei Streifen. 13 müssten es eigentlich sein, elf sind nur zu sehen. Das präsidiale Telefon war im Verzug, 100.000 Vorbestellungen wurden bereits getätigt, das Erscheinungsdatum wurde immer wieder verschoben. Das „Trump Mobile T1“ in Gold für 499 Dollar (430 Euro) wurde in den USA hergestellt. Die eigene Plattform „Truth Social“ ist auf dem Telefon vorinstalliert.

Beim Auspacken dürfte Patrioten aber gleich aufgefallen sein: Die aufgedruckte Amerika-Flagge ist offensichtlich nicht korrekt dargestellt. Der Instagram-Account von „Trump Mobile“ postete ein Video des neuen Handys, das ein User geteilt hat. Darauf ist die falsche Flagge deutlich zu sehen. Auch „NBC“ testete das Telefon und bestätigte die fehlenden Streifen.

Von dem „Made in USA“-Versprechen ist man inzwischen auch zurückgerudert. Mittlerweile heißt es laut „CNN“, das Telefon sei „entwickelt unter Berücksichtigung amerikanischer Werte“. Der Trump-Mobile-Account postete ein Video des neuen Handys. Wenn Sie mal nachzählen möchten: Es sind nur 6 schwarze und 5 goldene Streifen.

Aber 13 müssten es insgesamt sein. Ansonsten bietet das Handy ein 6,78-Zoll-Display und ein Kamerasystem mit drei Linsen auf der Rückseite. Eher oldschool: Das Handy ist mit einer Klinkenbuchse ausgestattet, einem Feature, das man eher bei günstigeren Android-Geräten findet. Fairerweise: 500 Dollar sind in den USA kein horrender Preis für ein Handy.

Das Trump-Phone bewegt sich damit im guten Mittelklasse-Bereich. Eigenartig: Auf der Werbung, die das Handy ankündigte, sah das Telefon noch deutlich anders aus: Die Flagge war korrekt dargestellt, die Kamera erinnerte an das iPhone. Warum das Trump-Mobile nun doch nicht so aussieht – bisher nicht bekannt. Mobilfunk-CEO Pat O’Brien zu „CNN“: „Es sind meist zahlreiche Hürden zu überwinden, um ein Android-Gerät erfolgreich auf den Markt zu bringen.

“ Am Geld dürfte es vermutlich nicht gelegen haben: Rund 590.000 Käufer hatten das Telefon bereits mit 100 Dollar angezahlt – macht 59 Millionen Dollar. Das Handy wirft bei Trump-Kritikern die Frage auf, ob der US-Präsident seinen Namen während der Amtszeit zu kommerziellen Zwecken nutzt. Das Telefon wurde von der Trump Organization entwickelt. Die Trump Organization ist die zentrale Holdinggesellschaft für die privaten Unternehmensbeteiligungen des US-Präsidenten.

Sie wird von seinen Söhnen, Eric (42) und Donald Jr. (48), geleitet





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