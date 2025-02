Trump Hängt Polizeifoto Im Oval Office Auf

Donald Trumps berüchtigtes Polizeifoto aus Atlanta, aufgenommen nach Anklage wegen Wahlbetrugs, ist nun im Oval Office des Weißen Hauses zu sehen.

Donald Trump s berüchtigtes Polizeifoto, das 2023 weltweit die Runde machte, scheint den ehemaligen US-Präsidenten nicht zu beschädigen – im Gegenteil. Das historische Polizeifoto des nun amtierenden US-Präsidenten Donald Trump hängt direkt vor seinem Büro im Weißen Haus.

Wie ein Video des stellvertretenden Stabschefs der US-Regierungszentrale, Dan Scavino, auf der Plattform X zeigt, befindet sich eine Kopie des Titelblatts der US-Zeitung „New York Post“ mit dem Foto in einem goldfarbenen Rahmen vor einer der Türen des berühmten Büros. „Willkommen im wunderschönen Oval Office“, schrieb Scavino dazu am Freitag (Ortszeit). Mehrere US-Medien berichteten zudem, dass das Bild auf Fotos von Trumps Treffen, etwa mit Indiens Ministerpräsidenten Narendra Modi am Donnerstag (Ortszeit), durch eine offene Tür zu sehen sei. Das bekannte Polizeifoto war 2023 in einem Gefängnis in Atlanta aufgenommen worden, nachdem im Bundesstaat Georgia Anklage gegen Trump erhoben worden war im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug.Die Präsentation des Polizeifoto im Oval Office löste auf Social Media sofort eine Welle der Reaktionen aus. Während einige die Geste als Provokation oder sogar als Ausdruck von Größenwahnsinn interpretierten, sahen andere darin eine provokante Form der Selbstinszenierung. Die Entscheidung Trumps, das Foto so prominent an prominenten Ort im Weißen Haus auszustellen, ist sicherlich für kontroverse Diskussionen gesorgt. Sie stellt die Frage nach der Bedeutung von offiziellen Ämtern, der Darstellung von Macht und den Grenzen des politischen Selbstverständnisses in der heutigen Zeit. Trumps Anhänger dürften das Foto als Symbol seiner Unbesiegbarkeit und seines Widerstands gegen die etablierte politische Ordnung interpretieren. Kritiker sehen darin jedoch einen Ausdruck von fehlender Demut und mangelndem Respekt für die Institution des Präsidentenamts.





