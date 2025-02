Trump hofft auf Frieden in der Ukraine durch neue Beziehungen zu Russland

US-Präsident Trump bemüht sich um Frieden in der Ukraine und sucht den Kontakt zu Russland. Zu diesem Zweck sandte er seinen Sondergesandten nach Moskau, der gleichzeitig einen US-Bürger nach Hause brachte. Nach der Freilassung von Marc Fogel hofft Trump auf neue Beziehungen zu Moskau, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

US-Präsident Donald Trump bemüht sich um Frieden in der Ukraine und sucht den Kontakt zu Russland . Zu diesem Zweck sandte er seinen Sondergesandten nach Moskau, der gleichzeitig einen US-Bürger nach Hause brachte. Nach der Freilassung von Marc Fogel hofft Trump auf neue Beziehungen zu Moskau, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. \Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, erwirkt in Russland die Freilassung des dort inhaftierten amerikanischen Lehrers Marc Fogel .

'Präsident Trump, Steve Witkoff und die Berater des Präsidenten haben einen Austausch ausgehandelt, der ein Zeichen des guten Willens seitens der Russen und ein Zeichen dafür ist, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden', sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, am Dienstag. \Hintergrund ist, dass Trump derzeit versucht, die Grundlage für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen. Fogel landete in den USA, wo er sich mit dem US-Präsidenten traf. Bilder zeigen ihn fröhlich mit Trump, die US-Flagge um seine Schultern gelegt. Er fühle sich wie der 'glücklichste Mensch auf Erden', sagte Fogel und dankte dem US-Präsidenten und seinem Team für die Unterstützung bei seiner Freilassung. Trump berichtete seinerseits von einem Treffen mit Fogels 95-jähriger Mutter bei einer Wahlkampfveranstaltung. Dabei habe er ihr versprochen, ihren Sohn 'rauszuholen'. Putin hatte im August inhaftierte russische Kriminelle in den USA durch einen Austausch gegen Amerikaner freigekommen, darunter Evan Gershkovich. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs kam auch der in Berlin verurteilte 'Tiergartenmörder' auf freien Fuß. \Trump bezeichnete die Freilassung als eine Geste des guten Willens zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Den Deal mit Russland bezeichnete er auf Nachfrage von Journalisten als 'sehr fair, sehr vernünftig'. Trump kündigte zudem an, dass 'morgen noch jemand freigelassen wird'. Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht, fügte aber hinzu, dass es sich um eine 'sehr besondere' Person handele. Russland äußerte sich zunächst nicht dazu. Zuvor hatte Trump gesagt, dass er nun auf neue Beziehungen zu Moskau hoffe, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. 'Wir wurden sehr nett von Russland behandelt', sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. 'Ich hoffe, dass dies der Beginn einer Beziehung ist, in der wir diesen Krieg beenden können.' Der US-Bürger Fogel hatte als Lehrer an einer US-Schule in Moskau gearbeitet. Bis Mai 2021 genoss er laut russischen Behörden als Angestellter der US-Botschaft in Moskau diplomatische Immunität. Im Juni 2022 wurde er wegen Drogenschmuggels zu 14 Jahren Haft verurteilt, nachdem bei einer Zollkontrolle am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Marihuana und Cannabisöl in seinem Gepäck gefunden worden waren.





