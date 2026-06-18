Trump-Iran-Abkommen auf Schloss Versailles unterzeichnet: Kritik an mangelnden Zugeständnissen und offenen Fragen

Das von US-Präsident Donald Trump und dem Iran unterzeichnete Abkommen auf Schloss Versailles wird scharf kritisiert, da viele Punkte nur den Status quo vor dem Krieg wiederherstellen und zentrale Themen wie das Atomprogramm und Raketen barely adressiert werden. Zudem erhält der Iran milliardenschwere wirtschaftliche Erleichterungen.

US-Präsident Donald Trump hat auf Schloss Versailles ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnet, das in vielen Punkten lediglich den Zustand vor dem Krieg wiederherstellt und zentrale Fragen offenlässt.

Das Dokument, das weniger als 800 Worte umfasst und innerhalb von 60 Tagen final ausgehandelt werden soll, sieht vor, dass beide Seiten ihre Blockaden der Straße von Hormus für diesen Zeitraum beenden und freie Schifffahrt ermöglichen. Danach droht jedoch laut dem iranischen Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf eine neue "Mullah-Maut", also eine Servicegebühr, die die Öl-Exporte verteuert und das Regime finanziert.

In der Atomfrage bekräftigt der Iran lediglich, keine Atomwaffen beschaffen oder entwickeln zu wollen, was schwächer formuliert ist als im früheren Obama-Abkommen und Interpretationsspielraum lässt. Die USA verpflichten sich ihrerseits, alle Sanktionen zu beenden, einschließlich UN-Resolutionen.

Zudem erhält der Iran Zugang zu 300 Milliarden Dollar aus einem von Golfstaaten finanzierten Aufbaufonds sowie zu bis zu 167 Milliarden Dollar an eingefrorenen Geldern. Das endgültige Abkommen muss durch den UN-Sicherheitsrat gebilligt werden, wo die fünf ständigen Mitglieder ein Vetorecht haben. Im Vergleich zu den ursprünglichen Kriegszielen der USA, die eine vollständige Zerstörung des iranischen Atomprogramms und keine Finanzierung von Stellvertretergruppen vorsahen, stellt diese Vereinbarung einen erheblichen Rückschritt dar.

Republikanische Kritiker wie Senator Bill Cassidy bezeichnen sie als den schlimmsten außenpolitischen Fehler seit Jahrzehnten





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