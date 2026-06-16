Trump: Iran-Abkommen geht in zweite Phase

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass das Abkommen mit dem Iran in eine zweite Phase geht. Der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen, so Trump. Die Führung des Iran steht nach dem geplanten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

Der US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass das Abkommen mit dem Iran in eine zweite Phase geht. Trump betont jedoch, dass die USA kein Geld im Iran investieren werden.

Zugleich kritisiert er die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut. Der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen, so Trump. Im Iran werden offenbar zwei Personen hingerichtet, die als "bewaffnete Anführer der Unruhen von Anfang 2026" bezeichnet wurden. Die Führung des Iran steht nach dem geplanten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Die G7-Staaten kommen zusammen, um auf die Kriegsschauplätze der Welt zu blicken. Der Iran dürfte Thema werden





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