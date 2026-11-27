Donald Trump Jr. und weitere Nutzer kritisieren scharf, dass Netflix an Thanksgiving eine lesbische Intimitätsszene aus 'The Hunting Wives' bewarb.

Donald Trump Jr. äußerte am Thanksgiving -Tag, dem 28. November 2024, lautstarken Unmut über die Marketing-Strategie des Streaming-Riesen Netflix. Der Sohn des US-Präsidenten reagierte empört auf einen veröffentlichten Clip der Dramaserie " The Hunting Wives", der eine lesbische Intimitätsszene zeigte. Die Plattform hatte das Material speziell an diesem amerikanischen Familienfeiertag geteilt, was bei Trump Jr. und einer Reihe weiterer Nutzer auf heftige Kritik stieß.

Kritik am Thanksgiving-Marketing von Netflix

Der Streamingdienst hatte in seinem offiziellen Account auf der Plattform X eine Szene gepostet, in der sich die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen leidenschaftlich im Bett küssen. Als Bildunterschrift wählte der Konzern den englischen Satz "This Thanksgiving plate", was sinngemäß als "Das steht dieses Thanksgiving auf dem Speiseplan" übersetzt werden kann. Donald Trump Jr. kommentierte diesen Beitrag scharf mit der Frage "Was stimmt denn nicht mit euch??? Es ist Thanksgiving!". Seine Reaktion löste eine Welle weiterer Beschwerden aus, da viele Nutzer die Wahl des Inhalts als unpassend für den traditionellen Feiertag empfanden.

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Beteiligte Akteure und weitere Reaktionen

Die Empörung beschränkte sich nicht nur auf die Familie Trump. Der Aktivist Robby Starbuck, 37 Jahre alt, bezeichnete Netflix auf X als "widerliches Unternehmen", das den Feiertag sexualisiere. Die Serie "The Hunting Wives" basiert auf dem gleichnamigen Thriller von May Cobb, der im Jahr 2021 veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Frauen, die eine Affäre miteinander beginnen. Die Rolle der Sophie, die in eine skandalträchtige Clique wohlhabender texanischer Hausfrauen gerät, übernimmt Brittany Snow, 40 Jahre alt. Angeführt wird diese Gruppe von einer Figur, die von Malin Åkeman, 48 Jahre alt, dargestellt wird.

Weitere Clips und Perspektiven der Charaktere

Nach der initialen Kontroverse legte Netflix mit einem weiteren Ausschnitt aus der Serie nach. In diesem neuen Clip unterhalten sich die von Dermot Mulroney, 63 Jahre alt, und Evan Jonigkeit, 43 Jahre alt, gespielten Männer über ihre Ehefrauen. Mulroneys Figur stellt dabei fest: "Du und ich wissen doch beide, dass unsere Frauen miteinander im Bett waren." Den beiden Charakteren entlockt der Austausch das Geständnis "Ich liebe dich". Den zweiten Beitrag versah der Streamingdienst mit der augenzwinkernden Caption "Frohes Thanksgiving?", was die ironische Distanzierung vom ersten Posting verdeutlichte, jedoch die Debatte nicht beendete.

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Erfolg der Serie und Ausblick auf kommende Staffeln

Trotz der aktuellen öffentlichen Debatte bleibt "The Hunting Wives" ein enormer kommerzieller Erfolg für den Anbieter. Die erste Staffel, die bereits im Juli 2025 an den Start ging, löste einen regelrechten Hype aus und erzielt mehr als 35 Millionen Aufrufe. In zehn Ländern, darunter den USA, belegte die Produktion Platz eins der Netflix-Charts. Derzeit steht die zweite Staffel an dritter Stelle in den US-Charts, was die anhaltende Popularität des Formats unterstreicht.

Produktionsstatus und zukünftige Enthüllungen

Die Fans können sich auf weitere Inhalte freuen, da bereits eine dritte Staffel der Serie in Arbeit ist. In einem kürzlich geführten Interview mit der britischen Zeitung "The Independent" erklärte Joyce Glenn, die in der Serie die Figur Monae spielt, dass es in der zweiten Staffel von "The Hunting Wives" keinerlei Tabus gebe. Diese Ankündigung deutet darauf hin, dass die Serie ihre provokante und thematisch offene Ausrichtung beibehalten wird, unabhängig von den Reaktionen auf spezifische Marketing-Maßnahmen an Feiertagen wie Thanksgiving.