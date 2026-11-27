Wachsende Zahl von Trumps Regierungsmitgliedern lebt in abgeschirmten Militärunterkünften in Washington, motiviert durch angebliche iranische Morddrohungen und Angriffspläne. Finanzminister Scott Bessent ist das jüngste Beispiel.

Eine wachsende Zahl der Kabinettsmitglieder von Donald Trump s Regierung lebt in der US-Hauptstadt abgeschirmt vom Rest der Bevölkerung. Für die Flucht in militärisch gesicherte Behausungen sind auch Drohungen des Iran verantwortlich.

Finanzminister Bessent ist das jüngste Beispiel. Rund ein halbes Dutzend Kabinettsmitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump wohnen in der Hauptstadt Washington mittlerweile in streng abgeschirmten Militärunterkünften. Diese bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und sind eigentlich als Wohnstätten für Generäle und andere hochrangige Angehörige des US-Militärs gedacht, wie der Sender CNN. Unter den vorherigen US-Präsidenten hätten dort nur selten hochrangige zivile Regierungsvertreter gewohnt.

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Dem Bericht zufolge fühlen sich die Minister von Trump hinter den Zäunen und Toren mit Zugangskontrolle sicherer als irgendwo sonst in Washington. US-Medien hatten zuletzt berichtet, dass der Iran Pläne entwickelt, hochrangige Vertreter der Trump-Regierung durch die Detonation einer sogenannten schmutzigen Bombe oder den Einsatz einer chemischen Waffe in Washington anzugreifen. Wie glaubwürdig Berichte über diese Bedrohung sind, ist unklar.