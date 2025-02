US-Präsident Donald Trump hat eine Executive Order unterzeichnet, die die Verwendung von Papiertrinkhalmen in Bundesbehörden verbietet. Er argumentiert, dass Papierstrohhalme nicht funktional sind und teurer als Plastikstrohhalme sind.

Der neue US-Präsident Trump setzt seine Prioritäten. Neben neuen Zöllen und dem Ende der Kriege in der Ukraine und Israel widmet er sich nun einem dringenden Problem: Papiertrinkhalme sollen in den Vereinigten Staaten bald nicht mehr existieren. US-Präsident Donald Trump erklärt den Papierstrohhalmen den Kampf und fördert den Rücktritt zum Plastik.

Trump unterzeichnete im Weißen Haus eine Executive Order, wonach Ministerien und Bundesbehörden künftig keine Papiertrinkhalme mehr beschaffen und benutzen sollen. Sein Team soll außerdem innerhalb von 45 Tagen eine nationale Strategie erarbeiten, um die 'erzwungene Verwendung von Papierstrohhalmen im ganzen Land' zu beenden. Richtlinien, die zum Ziel hätten, Plastikstrohhalme zu benachteiligen, sollen abgeschafft werden. 'Diese Dinger funktionieren nicht', ätzte Trump über Strohhalme aus Papier. Er habe sie schon oft ausprobiert, doch ohne Erfolg. 'Sie gehen kaputt, sie explodieren', behauptete der 78-Jährige. 'Wenn etwas heiß ist, halten sie nicht sehr lange - nur ein paar Minuten, manchmal auch nur ein paar Sekunden. Das ist eine lächerliche Situation.' Deshalb kehrten die USA unter ihm zu Plastikstrohhalmen zurück. 'Ich denke, das ist in Ordnung', sagte Trump. Er bezeichnete die Verwendung von Papiertrinkhalmen als 'irrationale Kampagne gegen Plastikstrohhalme'. In einer Mitteilung echauffierte sich Milliardär Trump zudem über die hohen Preise der Trinkröhrchen: 'Papierstrohhalme sind teurer als Plastikstrohhalme und zwingen die Benutzer häufig dazu, mehrere Strohhalme zu verwenden.'Die neue Maßnahme fördere das Wirtschaftswachstum und halte 'gleichzeitig Standards aufrecht, die den Amerikanern zu den saubersten Gewässern der Welt verhelfen'. Trump glaube auch nicht, 'dass Plastik einen Hai beim Essen beeinträchtigt, wenn er sich durch den Ozean frisst'. Mit dieser Anordnung hebt der Republikaner ein Ziel seines demokratischen Amtsvorgängers Joe Biden auf, wonach bis 2035 Utensilien aus Einwegplastik aus allen Regierungsbehörden verbannt werden sollten. Der Plan der Biden-Regierung sah vor, dass die Bundesbehörden bis 2027 schrittweise den Bezug von Einwegkunststoffen für Catering, Veranstaltungen und Verpackungen einstellen sollten. 2035 sollte dies dann für alle Tätigkeiten der Bundesbehörden gelten. In der EU ist der Verkauf von Plastik-Trinkhalmen seit Mitte 2021 verboten





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TRUMP PLASTIKSTROHHALME PAPIERSTROHHALME USA BIDEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump kehrt zum Plastikstrohhalm zurückUS-Präsident Trump unterzeichnete eine Anordnung, die Ministerien und Bundesbehörden von der Nutzung von Papierstrohhalmen abhält. Das Ziel ist die nationale Beendigung der Verwendung von Papierstrohhalmen. Richtlinien zur Benachteiligung von Plastikstrohhalmen sollen aufgehoben werden.

Weiterlesen »

Frost in Washington: Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident wird ins Kapitol verlegtIn Washington herrschen eisige Temperaturen. Wegen der Minusgrade gibt Trump bekannt, dass seine Amtseinführung am Montag im beheizten Kapitol stattfinden wird. Es ist nicht das erste Mal, dass ein frisch gewählter US-Präsident die Zeremonie verlegen muss.

Weiterlesen »

Donald Trump will am ersten Tag als Präsident 'Rekord'-Zahl von Dekreten unterzeichnenDonald Trump hat große Pläne für seine zweite Amtszeit. Ein paar davon will er gleich am ersten Tag angehen und per Dekret umsetzen. Bei mindestens einem Thema scheint aber noch Uneinigkeit mit seinem künftigen Behördenleiter zu herrschen.

Weiterlesen »

Das hat Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit als als Präsident der USA vorDonald Trump steht vor seiner zweiten Amtseinführung als Präsident der USA. Seine Gegner befürchten, dass er das Land auf vielen Ebenen umkrempeln wird. Und international herrscht bei Partnern Sorge, wie es mit der Ukraine und der Nato weitergeht.

Weiterlesen »

Donald Trump wieder US-Präsident: Das Ende der europäischen EpocheMit dem Amtswechsel im Weißen Haus werden wir zur „Welt von gestern“. Amerika verabschiedet sich von Europa. Eine historische Betrachtung.

Weiterlesen »

Donald Trump: US-Präsident will brisante Kennedy-Dokumente veröffentlichenWährend seiner letzten Amtszeit als US-Präsident hat Donald Trump einige Dokumente zur Ermordung von John F. Kennedy veröffentlichen lassen. Wegen des Drucks von Sicherheitsbehörden blieben weitere damals jedoch unter Verschluss. Nun will der Republikaner sich anscheinend nicht stoppen lassen.

Weiterlesen »