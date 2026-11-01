Trump Klage gegen Wall Street Journal abgewiesen, Richter kritisiert Zustimmung zum Verleumdung

Der US-Bundesrichter Darrin Gayles hat Trumps $10 Mio. Klage gegen das Wall Street Journal abgewiesen und den Präsidenten für fehlende Beweise kritisiert. Das Urteil hält die Klage in dieser Form für endgültig ab.

Am 28. Juni 2024 hat der US-Bundesrichter Darrin Gayles in Miami Trumps $10 Milliarden‑Klage gegen das Wall Street Journal abgewiesen. Das Urteil hält die Klage für uneingeschränkt endgültig und verweigert dem Präsidenten die Möglichkeit, das Verfahren erneut anzufechten. Das Gericht kritisierte Trumps Anklagen als mangelhaft belegt, "ungefährlich" und "vage".

Hintergrund der Klage

Das Wall Street Journal hatte im Jahr 2025 über Trumps angeblichen Brief an Jeffrey Epstein berichtet. Der Artikel behauptete, der Präsident habe einen Brief verfasst, der von einer nackten Frau umrahmt sei und in dem unter dem Bild ein unterschriebener "Donald" im Intimbereich der Figur stand.

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Trump bestreitet die Behauptung vehement und bezeichnete die Berichterstattung als "falsch, bösartig und verleumderisch". Er argumentierte, die Zeitung habe wissentlich falsche Tatsachen verbreitet. Die Klage zielte auf Schadensersatz in Höhe von 10 Milliarden Dollar ab.

Rechtliche Schärfung des Urteils

Richter Gayles hob hervor, dass als öffentliche Person eine sehr hohe Beweislast besteht. Trump müsse nachweisen, dass die Zeitung wissentlich Unwahrheiten verbreitet hat. Dieses Nachweisgebot könne Trumps Verhalten nicht ausreichend belegen. Zudem empfand das Gericht die Vorwürfe als "pauschal" und "irrelevant", und berief sich auf Recherchefehler des Journalismus, die die Klage verletzbar machten.

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Der Richter stellte fest, dass der Artikel das korrekte Bild der Fakten wiedergab. Er erwähnte explizit, dass Trump den Brief als Fälschung bezeichnet habe und ihn nicht verfasst habe. Diese klar formulierten Fakten wurden vom Journalismus im Artikel nicht verschwiegen.

Folgen für Trumps Rechtsstrategie

Das Urteil bedeutet, dass Trump in dieser Form keine neue Klage einreichen kann. Es bleibt hinterlegt, dass er in einer anderen Ausführung des Verfahren erneut auftreten könnte, jedoch mit noch höherem Aufwand. Zudem unterstreicht das Urteil die hohen Standards für Wahrheitsansprüche gegen Medien, zu denen auch das Wall Street Journal zählt.

Auswirkungen auf die Medienlandschaft

Die Entscheidung wirkt sich erheblich auf die Förderung von investigativem Journalismus aus, insbesondere wenn menschliche Persönlichkeiten ins Visier genommen werden. Ein starkes Gerichtsurteil für Trumps Kläger.