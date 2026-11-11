Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die BBC wegen angeblicher Verleumdung auf 10 Mrd.$ verklagt. Ein Bundesrichter aus Florida hat die Klage zugelassen, während ein zweites Verfahren wegen Verbraucherschutzgesetzes abgelehnt wurde.

Der ehemalige US‑Präsident Donald Trump hat die britische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt BBC in einer schweren Maßnahme verklagt und fordert zehn Milliarden Dollar. Der erste Teil der Klage beschäftigt sich mit angeblicher Verleumdung, der zweite mit Verletzungen des Florida s Verbraucherschutzgesetzes. Juli 12. 2024

Gerichtliche Entscheidung zur BBC-Klage

Der Bundesrichter Jeffrey T. Kuntz aus Florida hat am Dienstag die Klage von Trump gegen die BBC zugelassen. Er wies die Forderung der BBC auf eine Abweisung der Klage ab und eröffnete damit die Möglichkeit, dass der Fall vor dem Gericht geführt wird. Ihre Forderung Bestand auf 5 Mrd.$ für Verleumdung und weitere 5 Mrd.$ für angebliche Verstöße gegen das Floridas Verbraucherschutzgesetz.

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Verleumdung und zehnminütiger Ausschnitt

Die Unterlage von Trump bezieht sich auf eine BBC‑Dokumentation, die vor der US‑Präsidentschaftswahl 2024 ausgestrahlt wurde. In dem Film wurden 15 Sekunden aus Trumps Rede … am 6. Januar 2021 so visualisiert, dass eine Botschaft erzeugt wurde, die die Zuschauer angeblich dazu aufforderte, das Kapitol zu stürmen. Die BBC hat sich für die Darstellung entschuldigt und mehrere Führungskräfte zurücktreten lassen, jedoch bestreitet sie, Trump aufgebrachte Schäden verursacht zu haben.

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Reaktion von Trump und Justice System Status

Trump bemerkte die Zusage von Kuntz auf seinem Social‑Media‑Dienst Truth Social als "großen Sieg". Auf die Entscheidung hatte er in einer späteren Plattform‑Discourse Ausdruck verleihen, was zeigen soll, wie wichtig ihm das Ergebnis ist. Im Oktober hatte ein anderer einfließender Prozess in Florida stattgefunden, in dem ein Richter Richters Fragen, die unter Eid gestellt wurden, gestellt hatte. Trump musste bis zum 11. Dezember ausmachen, wie er seinen Standpunkt darlegen sollte, sobald gehegare

Immunität und Verfassungsstatus des Vorwurfs

Nach dem überraschenden Wahlsieg 2024 wurde das Strafverfahren gegen Trump wegen Verschwörung und Betrug in Zusammenhang mit dem Kapitolssturm eingestellt. Unter dieser neuen Situation stehen weitere strafrechtliche Fragen in einer skeptischen Stimmung. Die festgestellte Immunität des Präsidenten könnte die Klage bei einer weiteren Untersuchung, sondern nur bei den gerichtlichen Verfahren im Inland, stumpf in Betracht gezogen werden.