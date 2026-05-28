Trump könnte ein Spiel der NBA-Finals live in der Halle verfolgen

US-Präsident Donald Trump könnte bald ein Spiel der NBA-Finals live in der Halle verfolgen. Der Präsident hat während einer Kabinettssitzung mitgeteilt, dass er von mehreren Personen und auch von Knicks-Besitzer James Dolan eingeladen wurde, ein Spiel der Final-Serie anzusehen.

US-Präsident Donald Trump könnte bald ein Spiel der NBA-Finals live in der Halle verfolgen. Der Präsident hat während einer Kabinettssitzung mitgeteilt, dass er von mehreren Personen und auch von Knicks-Besitzer James Dolan eingeladen wurde, ein Spiel der Final-Serie anzusehen.

Trump pflegt seit Jahren ein gutes Verhältnis zu Dolan, der Besitzer der New York Knicks ist. Die Knicks stehen bereits als erster Teilnehmer in den NBA-Finals fest. Für die Basketball-Fans in New York ist dies ein historischer Erfolg, da die Knicks erstmals seit 1999 wieder die NBA-Finals erreicht haben. Die Knicks sorgen derzeit für einen Ausnahmezustand im Big Apple.

Das Vermögen von Besitzer James Dolan wird auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Trump hatte sogar schon überlegt, das fünfte Spiel der Eastern-Conference-Finals gegen die Cleveland Cavaliers live vor Ort zu verfolgen. Doch dazu kam es letztlich nicht mehr. New York machte die Serie frühzeitig klar und setzte sich souverän gegen Cleveland durch.

Auch Welt- und Europameister Dennis Schröder konnte mit den Cavaliers den Final-Einzug der Knicks nicht verhindern. Im Endspiel treffen die Knicks nun entweder auf Titelverteidiger Oklahoma City Thunder oder auf die San Antonio Spurs. Aktuell führt Oklahoma City in der Serie mit 3:2 und braucht nur noch einen weiteren Sieg für den Final-Einzug. Knicks-Star Jalen Brunson präsentiert nach dem entscheidenden Sieg gegen Cleveland stolz die Trophäe für den Gewinn der Eastern Conference.

Der Point Guard wurde zudem zum wertvollsten Spieler der Serie gewählt. Die Knicks tragen definitiv Spiel drei und vier der Finals im legendären Madison Square Garden aus. Sollte die Serie über sechs Spiele gehen, würde auch dieses Duell in New York stattfinden. Die NBA-Finals beginnen am 8.

Juni. Sollte Trump tatsächlich erscheinen, wäre das nicht nur politisch, sondern auch sporthistorisch ein bemerkenswerter Moment für die NBA





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