Trump kritisiert Härte seiner Migrationspolitik und will mit Demokraten verhandeln

US-Präsident Donald Trump stufte die Massenabschiebungen als zu hart ein. Er strebt einen Kompromiss mit den Demokraten an, da ab Januar beide Kongresskammern von ihrer Partei kontrolliert werden.

US-Präsident Donald Trump hat die bisherige Durchsetzung seiner Migrationspolitik öffentlich hinterfragt und die durchgeführten Massenabschiebungen als zu streng eingestuft. In einem am Sonntag veröffentlichten Ausschnitt eines Interviews mit dem Fernsehsender CBS erklärte er, dass seine Administration möglicherweise zu hart vorgegangen sei. Diese Offenheit markiert eine bemerkenswerte Wende in der politischen Rhetorik und deutet auf bevorstehende Verhandlungen über die Zukunft der Einwanderungsgesetze in den Vereinigten Staaten hin.

Kritik an Abschiebungsmethoden und Härtegrad

Trump gab im Rahmen der Sendung "60 Minutes" zu, dass er der Ansicht ist, die Maßnahmen könnten zu hart gewesen sein. Er hob insbesondere hervor, dass viele Menschen in den USA der Überzeugung sind, dass Migranten ohne gültigen Aufenthaltstitel nicht abgeschoben werden sollten, wenn sie legitime Arbeitsverhältnisse innehaben. Als konkrete Beispiele nannte er Beschäftigte in der Gärtnerei oder im Hotelgewerbe, deren Ausweisung er als überzogen ansieht.

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Die Regierungstrategie der harten Linie gegen Personen ohne legale Papiere hatte in der Vergangenheit bereits zu erheblichen Unruhen geführt. In mehreren Großstädten der USA kam es zu massiven Protesten gegen die Migrationspolitik. Besonders kritisch war die Situation im Umfeld der Einsätze der Immigration and Customs Enforcement (ICE), bei der tragischerweise zwei US-Bürger getötet wurden. Diese Vorfälle veranlassten die Regierung kurzfristig dazu, die aktiven Einsätze und Deportationen etwas zurückzufahren, um die Eskalation zu bremsen.

Politische Realitäten und Machtverhältnisse im Kongress

Trump betonte in seinem Statement, dass er glaubt, für solche sensiblen Situationen, in denen wirtschaftliche Notwendigkeit auf strikte Gesetzesinterpretation trifft, eine Einigung mit der Demokratischen Partei ausarbeiten zu können. Diese Einschätzung steht im Kontext der sich ändernden Machtverhältnisse in Washington. Die Demokraten werden ab Januar beide Kammern des US-Kongresses kontrollieren, was dem Präsidenten die Zusammenarbeit mit der Opposition zur Notwendigkeit macht, um legislative Vorhaben durchzusetzen.

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Einwanderung wurde von Trump explizit als eines der Themen genannt, bei denen er mit der Demokratischen Partei zusammenarbeiten wolle. Auf die Frage des Interviewers, ob er in der Lage sei, die Demokraten ein halbes Jahr lang nicht zu beleidigen, antwortete er mit der Feststellung "Mit Leichtigkeit". Diese Äußerung steht im krassen Gegensatz zu früheren öffentlichen Ausfällen, bei denen er die Demokraten im Kongresswahlkampf unter anderem als "Dummokraten" bezeichnet hatte, ein Wortspiel mit "Dumb" für dumm.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Interessensgruppen

Die Kritik an der Härte der Abschiebungen ist auch wirtschaftlich begründet. Viele Migranten, die sich illegal in den USA aufhalten, sind essenziell für die Landwirtschaft und das Gastgewerbe tätig. Die bisherigen Abschiebungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass diese Branchen ihre Arbeitskräfte verlieren, was sich negativ auf die Produktion und Dienstleistungen auswirkt. Gleichzeitig schmolz die politische Unterstützung für die Republikaner aus diesen Wirtschaftssektoren, was Trump zu einer Neukalibrierung seiner Strategie zwingt.

Die Debatton wird auch von innerparteilichen Hardlinern geprägt. Stephen Miller, ein enger Berater und rechter Hardliner innerhalb der Regierung, hatte zuvor eine sehr strikte Migrationspolitik vertreten. Trumps jetzige Distanzierung von der "Härte" seiner eigenen Administration signalisiert einen Versuch, die Basis der Partei zu beruhigen, während gleichzeitig pragmatische Koalitionen mit den Oppositionsparteien für die kommende Legislaturperiode geschmiedet werden sollen.