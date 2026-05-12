Trump kritisiert Iran 'wackelige' Vorschläge und droht weiteren Sanktionen

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran bezeichnet als "extrem kritisch", wenn die iranische Führung ihre Vorschläge nicht an den Tisch legt. Er drohte neue Sanktionen gegen die USA und deren Partnerstaaten zu ergreifen.

Die seit fast fünf Wochen andauernde Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington.

"Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe. " Trump sagte, die Feuerpause liege quasi auf der Intensivstation, wo ein Arzt hereinkomme und sage: "Sir, Ihr Angehöriger hat eine Überlebenschance von etwa einem Prozent. " Dennoch glaube er weiterhin, dass eine diplomatische Lösung noch möglich sei, sagte er auf Nachfrage eines Journalisten. Iran fordert Reparationen und Ende der Sanktione





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