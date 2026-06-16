US-Präsident Donald Trump äußert sich am Rande des G7-Gipfels zu mehreren Themen: Er kritisiert israelische Angriffe im Libanon, kommentiert den geplanten Atomdeal mit dem Iran und behauptet fälschlich, Katar teile eine Landgrenze mit dem Iran. Zudem spricht er über den militärischen Konflikt mit dem Iran und internationale Reaktionen auf das Kriegsende.

Am Rande des G7-Gipfel s in Frankreich äußert sich US-Präsident Donald Trump kritisch zu den israelischen Angriffen im Libanon . Im Vergleich zu den Drohnenangriffen der Hisbollah hält er diese für teilweise überzogen.

Gleichzeitig betont er seine "sehr effektive Beziehung" zu Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und behauptet, ohne ihn und die USA gäbe es Israel nicht. Er fordert Netanjahu auf, verantwortungsbewusster im Umgang mit dem Libanon zu handeln, da der Konflikt mit der Hisbollah den großen Deal der USA mit dem Iran belaste. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz macht ein künftiges Atomabkommen zwischen Teheran und Washington an einen Abzug israelischer Truppen aus dem Libanon fest.

Sollten sich die israelischen Soldaten nicht zurückziehen, werde es kein Abkommen geben, heißt es in einer Mitteilung der Hisbollah. Die Miliz teilt mit, dass Iran in der nächsten Verhandlungsphase mit den USA einen solchen Abzug fordern werde. Dies solle das Ergebnis und keine Vorbedingung für die Fortsetzung der Gespräche nach der für Freitag geplanten Unterzeichnung einer Absichtserklärung sein.

US-Präsident Trump erklärt am Rande des Gipfels, er habe beim Iran nicht auf einen Machtwechsel abgezielt, sei jedoch der Ansicht, dass dieser sich vollzogen habe. Zu Kriegsbeginn am 28. Februar hatte er die Iraner aufgerufen, die Führung des Landes zu übernehmen. Die US-Regierung verwies später auf die Tötung hochrangiger iranischer Führungsmitglieder als faktischen Führungswechsel.

Trump bestätigt, dass die "erste" und "zweite Gruppe" der iranischen Führung tot seien, sowie ein Teil der "dritten". Die verbliebenen Gesprächspartner beschreibt er als rationale, nicht radikalisierte Personen, die ihrem Land helfen wollen. Gleichzeitig räumt er ein: "Ich habe Regimewechsel über Jahre beobachtet. Es hat nicht funktioniert.

" In einem weiteren Statement bezeichnet Trump den Staat Katar fälschlicherweise als Nachbarland des Irans mit gemeinsamer Grenze. Gegenüber Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani behauptet er, von Katar aus könne man buchstäblich in den Iran laufen, während von anderen Orten Flüge nötig seien. Tatsächlich grenzt Katar nur an Saudi-Arabien und ist sonst von Wasser umgeben; die Luftlinie zum Iran beträgt an der schmalsten Stelle etwa 200 Kilometer.

Ungeachtet der von den USA angekündigten Seeblockade soll ein Medienbericht zufolge drei iranische Tanker und zwei Frachtschiffe mit lebenswichtigen Gütern vom Indischen Ozean in den Iran unterwegs sein. Das iranische Staatsfernsehen berichtet, die Schiffe steuern Häfen im Süden des Landes an. Internationale Medienkommentare zeichnen ein kritisches Bild von Trumps Bilanz.

Ein Budapester Portal meint, der größte Erfolg des Rahmenabkommens für die Waffenruhe sei die erwartete Wiederöffnung der Straße von Hormus, was langfristig die Energie- und Güterpreise senken werde - dies stelle lediglich eine Rückkehr zum Status quo vor dem Krieg dar. Das Portal fügt hinzu, der Iran gehe gestärkt aus dem Konflikt hervor und Trumps Krieg habe ihm das eigene Erpressungspotenzial vor Augen geführt.

Eine spanische Zeitung bezeichnet das Abkommen zwischen den USA und dem Iran als Erleichterung für die internationale Gemeinschaft, die von den geopolitischen und wirtschaftlichen Folgen schwer getroffen sei, bietet jedoch keine Garantie für regionale Stabilität. Die niederländische Presse kommentiert, fast vier Monate Krieg gegen den Iran hätten nichts gebracht; die Straße von Hormus werde hoffentlich wieder geöffnet, sei aber nur deshalb gesperrt gewesen, weil die USA und Israel einen Krieg begonnen hätten





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7-Gipfel Donald Trump Israel Hisbollah Libanon Atomabkommen Iran USA-Iran-Konflikt Katar Straße Von Hormus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel-Iran-Konflikt: Israel angreift auf Beirut, Iran infrage stellt FriedensdealNach Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Iran stellt den Friedensdeal infrage, nachdem israelische Angriffe auf Beirut gestellt wurden.

Read more »

Spannungen um Iran-Deal: Trump kritisiert Israel nach Angriff auf Beirut, Hisbollah und Libanon reagierenEin israelischer Angriff auf Beirut verzögert die geplante Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens. Während Präsident Trump Israel kritisiert, macht der Iran die Waffenruhe im Libanon zur Vorbedingung. Die libanesische Regierung beschwert sich bei der UN über Glyphosat-Sprühungen.

Read more »

Israel-Iran-Konflikt: Trump droht Iran mit erneuten Angriffen, falls Verhandlungen scheiternNach Angaben von Israels Verteidigungsminister will sich Israel nicht aus Libanon zurückziehen. Ein Ende der Kampfhandlungen auch in Libanon ist Teil des zwischen den USA und Iran ausgehandelten Abkommens. Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Read more »

Israel schlägt Alarm: Wie viel ist der Iran-Deal wert?Ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran hat an den Märkten zunächst für Erleichterung gesorgt. Der Ölpreis fiel, weil Anleger auf eine Entspannung im Nahen Osten hoffen. Doch die offenen Sicherheitsfragen

Read more »