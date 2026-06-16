Trump kritisiert Israel und schlägt Syrien für Hisbollah-Bekämpfung vor

US-Präsident Donald Trump äußert sich während des G7-Gipfels kritisch zum israelischen Vorgehen im Libanon und regt an, Syrien solle die Hisbollah bekämpfen. Zudem berichtet er über das geplante Rahmenabkommen mit dem Iran und die Öffnung der Straße von Hormus. Die Hisbollah verknüpft ein Atomabkommen mit dem Abzug israelischer Truppen.

US-Präsident Donald Trump bekräftigt seine Kritik am israelischen Vorgehen im Libanon und schlägt vor, dass Syrien die Bekämpfung der pro-iranischen Hisbollah -Miliz im Libanon übernehmen könnte.

Die israelische Armee kämpfe schon zu lange gegen die Hisbollah und es würden zu viele Menschen getötet, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels im französischen Evian. Ich habe Israel vorgeschlagen, dass Syrien sich um die Hisbollah kümmert, denn um ehrlich zu sein, ich glaube, sie würden das besser hinbekommen. Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa sei zwar kein Pfadfinder, leiste aber hervorragende Arbeit in Syrien, so Trump. Al-Scharaa wisse, wie mit der Hisbollah umzugehen sei.

Falls Israel nicht mit der Hisbollah fertig werde, ohne alle zu töten, dann werde al-Scharaa diese Aufgabe übernehmen, fügt der US-Präsident hinzu. Der 2024 gestürzte syrische Präsident Baschar al-Assad hatte gute Beziehungen zur Hisbollah unterhalten. Die Miliz hatte ihn während des Bürgerkriegs in Syrien unterstützt. Die islamistische Regierung unter al-Scharaa steht der Hisbollah eher feindselig gegenüber.

Trump sagt bei seiner Kritik an Israel auch, man müsse nicht jedes Mal ein Wohnhaus zerstören, wenn man jemanden sucht, denn in diesen Wohnhäusern leben viele Menschen und nicht alle gehören zur Hisbollah. Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) bezeichnet die bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus als wesentlich für ein Ende des Energiepreisschocks weltweit. Die wichtigste Lösung für dieses Problem ist die vollständige und bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus für die Schifffahrt, sagt IEA-Chef Fatih Birol.

Er begrüßt die Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die USA und der Iran am Sonntag verkündet hatten. Das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region einschließlich des Libanon vor. Birol sprach von der Einigung als großartige Nachricht, die die Märkte etwas besänftigen werde. Der IEA-Chef hatte die Auswirkungen des Iran-Kriegs mit den großen Ölpreiskrisen der 1970er Jahre verglichen.

Die Agentur mit Sitz in Paris hat die Freigabe von hunderten Millionen Barrel Öl aus den Reserven ihrer 32 Mitgliedsländern koordiniert. Nach Angaben der IEA aus Mai wurden davon bereits 164 Millionen Barrel entnommen. Die USA haben ihre seit zwei Monaten andauernde Blockade iranischer Häfen nach Angaben aus Teheran beendet. Die Blockade sei noch vor der geplanten offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges aufgehoben worden, erklärte der iranische Vize-Außenminister Madschid Tacht-Rawantschi laut der Webseite der iranischen Regierung.

Auf diesen Schritt habe Teheran von Anfang an Wert gelegt. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntagabend erklärt, sich auf ein Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung der Kämpfe geeinigt zu haben. Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Auch auf iranischer Seite war von einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen die Rede.

Am Rande des G7-Gipfels in Frankreich kritisiert US-Präsident Donald Trump die israelischen Angriffe im Libanon. Diese seien im Vergleich zu den Drohnenangriffen der Hisbollah teilweise überzogen gewesen, findet Trump. Er habe aber eine sehr effektive Beziehung zu Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Ohne uns, ohne die Vereinigten Staaten gäbe es Israel nicht, so Trump.

Ohne mich gäbe es Israel nicht, denn kein anderer Präsident war bereit, das zu tun, was ich getan habe. Netanjahu müsse nun verantwortungsbewusster in Bezug auf den Libanon handeln. Der Konflikt Israels mit der Hisbollah werfe ein schlechtes Licht auf den großen Deal der USA mit dem Iran, sagt Trump. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz knüpft ein künftiges Atomabkommen zwischen der Islamischen Republik und den USA an einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon.

Es werde kein Atomabkommen geben, wenn sich die israelischen Soldaten nicht aus dem Libanon zurückzögen, teilt das Medienbüro der Hisbollah der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Miliz habe von ihrem Verbündeten Iran die Zusage erhalten, dass Teheran in der nächsten Phase der Verhandlungen mit den USA einen Abzug Israels fordern werde. Dieser solle das Ergebnis und keine Vorbedingung für die Fortsetzung der Gespräche nach der für Freitag geplanten Unterzeichnung einer Absichtserklärung sein.

US-Präsident Donald Trump hatte nach eigenen Worten beim Iran seinen Fokus nicht auf einen Machtwechsel gelegt. Das sei ihm nicht wichtig gewesen, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels am Genfersee nach einem Gespräch mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani zu Journalisten. Dennoch habe sich dieser aus seiner Sicht vollzogen. Zu Beginn des Krieges am 28





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