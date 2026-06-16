US-Präsident Donald Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu zu verantwortungsvollerer Politik. Er bescheinigt dem Iran eine 'rationale Führung' und sagt, dass das Abkommen mit dem Iran in eine zweite Phase geht. Die USA würden kein Geld im Iran investieren und der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen.

US-Präsident Donald Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut . Er mahnt Netanjahu zu verantwortungsvollerer Politik . Trump bescheinigt dem Iran eine 'rationale Führung'. Das Abkommen mit dem Iran geht in eine zweite Phase.

Die USA würden kein Geld im Iran investieren. Der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen. Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi hat ein Ende des Iran-Krieges mit einem Abzug Israels aus dem Libanon verknüpft. Der CDU-Politiker Johann Wadephul sagt, dass die Details der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran bekannt sein müssen, bevor eine Entscheidung über einen Marineeinsatz in der Straße von Hormus getroffen wird.

Die Bundesregierung ist bereit, einen Beitrag zur Minenräumung in der Straße von Hormus zu leisten. Der Iran wird als Teil des Rahmenabkommens mit den USA wieder Atominspektoren ins Land lassen. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran in der Nacht auf Montag auf ein Rahmenabkommen hin zu einem Kriegsende verständigt, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Die ersten iranischen Schiffe haben das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert.

Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Israel Beirut Iran Kriegsende Atominspektion Straße Von Hormus Marineeinsatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel-Iran-Konflikt: Israel angreift auf Beirut, Iran infrage stellt FriedensdealNach Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Iran stellt den Friedensdeal infrage, nachdem israelische Angriffe auf Beirut gestellt wurden.

Read more »

Trump verurteilt israelische Angriffe nahe BeirutTrump will den Krieg mit dem Iran beenden und mahnt zur Deeskalation. Eine neue Attacke Israels im Libanon passt dem US-Präsidenten gar nicht. Teheran droht bereits mit Vergeltung.

Read more »

Spannungen um Iran-Deal: Trump kritisiert Israel nach Angriff auf Beirut, Hisbollah und Libanon reagierenEin israelischer Angriff auf Beirut verzögert die geplante Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens. Während Präsident Trump Israel kritisiert, macht der Iran die Waffenruhe im Libanon zur Vorbedingung. Die libanesische Regierung beschwert sich bei der UN über Glyphosat-Sprühungen.

Read more »

Israelischer Angriff auf Beirut: Iran droht, Trump verurteilt Netanjahu und Abkommen in SichtEin israelischer Angriff auf Hisbollah-Ziele in Beirut löst eine diplomatische und militärische Kettenreaktion aus. Der Iran droht mit Reaktion, Trump kritisiert Israel scharf, während ein US-Rahmenabkommen mit dem Iran kurz vor der Unterzeichnung stehen soll. Gleichzeitig gehen die Kämpfe zwischen Hisbollah und Israel weiter.

Read more »