Trump kritisiert israelische Angriffe in Beirut und warnt vor Irans Vergeltung

US-Präsident Donald Trump äußert Unmut über israelische Luftangriffe in Beirut, mahnt den Iran zu Verhandlungen und setzt sich für eine rasche Einigung ein. Der Konflikt eskaliert weiter, während Iran Israel mit Raketen beschiesst und mit weiteren Angriffen droht. Zudem gibt es Entwicklungen im Ölmarkt und Forderungen an den Iran zu Atomanlagen.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit Fox News seine Unzufriedenheit über die israelischen Angriffe auf Ziele in Beirut zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig forderte er den Iran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Trump erklärte, er sei ursprünglich davon ausgegangen, dass eine Vereinbarung mit dem Iran bereits für Montag, Dienstag oder Mittwoch unterzeichnet werden könnte, doch dann sei es zu dem jüngsten Angriff gekommen. Gegenüber dem Portal Axios betonte Trump, bei dem iranischen Beschuss Israels sei niemand verletzt worden, und er hoffe, dass Israel nicht mit Gegenschlägen reagiere. Die Verhandlungen mit dem Iran stünden kurz vor einem Abschluss, und es dürfe nicht zugelassen werden, dass diese scheitern.

Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach eine baldige Einigung mit dem Iran in Aussicht gestellt, die jedoch bisher nicht zustande kam. Die iranischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge bei ihren Raketenangriffen auf Israel unter anderem Militäreinrichtungen ins Visier genommen. Der Luftwaffenstützpunkt Ramat David sei mit ballistischen Raketen attackiert worden, hieß es in einer Mitteilung der Revolutionsgarden, die von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreitet wurde. Die Revolutionsgarden begründeten ihre Angriffe mit der Eskalation im Libanon.

Die Waffenruhe im Iran-Krieg Anfang April sei unter der Bedingung ausgehandelt worden, dass der Konflikt an allen Fronten eingestellt wird.

"Doch wie immer hielten sich die USA und das zionistische Regime nicht an ihre Verpflichtungen. Sie setzten sowohl ihre Angriffe und Verbrechen im Libanon fort als auch ihre wiederholten Übergriffe auf iranische Küstengebiete", hieß es in der Erklärung. Als Reaktion auf die iranischen Raketenangriffe hat der Iran den Luftraum im Westen des Landes bis auf Weiteres gesperrt. Die zivile Luftfahrtbehörde begründete dies mit neuen Gefährdungsbewertungen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Die Bevölkerung wurde gebeten, von Reisen zu den Flughäfen abzusehen und die Medien zu verfolgen. Irans Revolutionsgarden drohten zudem mit weiteren Angriffen auf Israel, falls die israelische Armee ihre Angriffe auf den Libanon nicht einstelle. Sollte Israel die Angriffe ausweiten oder auf die iranischen Maßnahmen reagieren, werde Israel "noch vernichtendere und bedauerlichere Schläge" zu spüren bekommen. Zuvor hatte das israelische Militär mitgeteilt, es werde aus dem Iran mit Raketen beschossen.

Das israelische Militär gab an, bisher seien alle aus dem Iran abgefeuerten Raketten abgefangen worden, der Beschuss sei jedoch noch nicht beendet. Nach Angaben iranischer Staatsmedien feuerten die iranischen Streitkräfte zwei Raketensalven auf Israel ab, wobei die zweite Welle das Zentrum des Landes zum Ziel gehabt habe. Der oberste iranische Unterhändler Mohammad Bager Ghalibaf drohte auf der Plattform X mit erneuten Angriffen.

Die Seeblockade der USA gegen den Iran und die US-Erlaubnis an Israel, Angriffe im Libanon zu eskalieren, mache US-Stützpunkte und israelische Einrichtungen im Nahen Osten zu legitimen Zielen.

"Sie halten sich weder an einen Waffenstillstand noch glauben sie an den Dialog, und durch die Seeblockade und die Verletzung von Vereinbarungen bezüglich des Libanon haben sie gezeigt, dass sie nur die Sprache der Macht verstehen", so Ghalibaf. US-Präsident Trump bekräftigte in der NBC-Sendung "Meet the Press", dass eingefrorene iranische Vermögenswerte erst nach dem Abschluss eines Friedensabkommens freigegeben und Sanktionen erst dann aufgehoben würden.

Die USA stünden sehr kurz vor einer Einigung, andernfalls werde er den Iran massiv angreifen, drohte Trump erneut. Zudem zeigte er sich bereit, mit dem geistlichen Oberhaupt des Iran, Ajatollah Modschtaba Chamenei, zu sprechen. Chamenei war bei US-Angriffen zu Beginn des Konflikts Ende Februar verwundet worden und seitdem nicht mehr öffentlich aufgetreten. Trump deutete an, den Aufenthaltsort Chameneis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu kennen.

Während der militärische Konflikt andauert, hat das Ölkartell Opec+ eine weitere Erhöhung seiner Förderziele beschlossen. Die sieben Kernmitglieder verständigten sich darauf, ihre Quoten ab Juli um rund 188.000 Barrel pro Tag zu steigern, wie sie am Sonntag mitteilten. Es ist bereits die vierte Anhebung innerhalb von vier Monaten, insgesamt wurden die Förderziele seit April um fast 600.000 Barrel pro Tag erhöht.

Allerdings können einige Mitglieder wegen des Iran-Krieges nicht mehr fördern, da sie das Öl aufgrund der Blockade der Straße von Hormus nicht verschiffen können. Zudem fordern die USA vom Iran genaue Informationen über den Zustand der bombardierten Atomanlagen und die Bestände an angereichertem Uran. Die Entwicklungen zeigen die wachsende Komplexität des Konflikts, bei dem militärische Aktionen, diplomatische Bemühungen und wirtschaftliche Faktoren eng verknüpft sind.

Während Trump auf eine rasche diplomatische Lösung drängt und dabei gleichzeitig mit militärischer Härte droht, bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Die iranischen Drohungen und die israelische Luftabwehr deuten auf eine anhaltende Eskalationsgefahr hin. Gleichzeitig könnten die OPEC+-Entscheidungen und die Blockade der Straße von Hormus globale Auswirkungen auf die Energieversorgung haben. Die Forderung der USA nach Transparenz über iranische Atomanlagen unterstreicht die sicherheitspolitischen Dimensionen des Konflikts





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