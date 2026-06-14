Trump kritisiert israelischen Angriff im Libanon und wirbt für Iran-Abkommen

US-Präsident Donald Trump verurteilt den israelischen Angriff im Libanon, insbesondere weil er zeitgleich mit Fortschritten bei einem Friedensabkommen mit dem Iran erfolgt. Gleichzeitig ruft er zur Zurückhaltung auf. Das Abkommen sieht unter anderem die Begrenzung des iranischen Atomprogramms und die Aufhebung von Sanktionen vor. Währenddessen liefern sich Israel und die Hisbollah weiterhin grenzüberschreitende Angriffe, und Syrien dementiert eine Beteiligung am Konflikt. Zudem sollen Geheimdienste eine Wiederbewaffnung des Iran mit russischer Hilfe feststellen.

US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Gegenangriff im Libanon kritisiert. Bei Beirut sei der Einsatz Especially an einem Tag, an dem die USA einem Friedensabkommen mit dem Iran nahe seien, nicht gerechtfertigt gewesen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Gleichzeitig rief er alle Konfliktparteien zur Mäßigung auf. Ein baldiger Vertrag mit dem Iran könne Frieden für die gesamte Region - inklusive des Libanon - bringen. Man müsse Angriffe Israels im Libanon wie auch Attacken der Hisbollah gegen Israel beenden. Im Gazastreifen wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens sechs Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet.

Das israelische Militär kommentierte die Vorfälle zunächst nicht. Unterdessen übermittelten die Hamas und andere palästinensische Gruppen den Vermittlern eine schriftliche Stellungnahme zu Trumps Friedensplan. Aus informierten Kreisen verlautet, dass die Fraktionen 14 der 15 Punkte des Entwurfs akzeptieren, jedoch eine bedingungslose Entwaffnung ablehnen. Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa dementierte Berichte über eine bevorstehende Beteiligung Syriens am Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im Libanon.

Der libanesische Grenzgebiet sei nicht Ziel syrischer Truppen, betonte al-Scharaa gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Sana.

"Wir unterstützen ein Ende des Konflikts, den Ausbau institutioneller Strukturen, die Schaffung wirtschaftlicher Verbindungen und eine Beruhigung der Lage im Libanon", sagte er. Für Syrien sei aktuell das Schicksal der rund 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Libanon von größerer Bedeutung. Politikexperte Clemens Fischer äußerte die Einschätzung, dass der Iran dem Abkommen letztlich zustimmen werde.

Allerdings werde Oberster Führer Ali Chamenei Trump das nicht als Geschenk zu dessen Geburtstag machen. Der Vertrag sei von Pakistan jedoch sehr gut verhandelt worden. Der israelische Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut zeige nach Worten des iranischen Chefunterhändlers, dass den USA entweder der Wille oder die Fähigkeit fehle, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

"Wenn Ihr nicht den Willen oder die Fähigkeit habt, Eure Verpflichtungen einzuhalten, dann ist es sinnlos, über eine Fortsetzung dieses Wegs zu sprechen", erklärte Mohammad Baker Kalibaf auf X. Der Entwurf des Friedensabkommens mit den USA umfasst nach Angaben eines iranischen Regierungsvertreters mehrere zentrale Punkte: das iranische Atomprogramm, die Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung von Sanktionen. Das iranische Atomprogramm soll begrenzt werden, während die USA sofort ihre Seeblockade gegen iranische Häfen aufheben und die Ölsanktionen aussetzen sowie eingefrorene Gelder freigeben sollen, sagte der hochrangige Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

Eine endgültige Einigung solle innerhalb von 60 Tagen nach Zustimmung beider Seiten zum Entwurf ausgehandelt werden. Israels Präsident Isaac Herzog gratulierte US-Präsident Donald Trump zu dessen 80. Geburtstag und dankte ihm für seine Unterstützung.

"Das israelische Volk ist Ihnen dankbar für Ihre Führungsrolle im Kampf gegen das iranische Imperium des Bösen und für Ihr unerschütterliches Engagement für die Sicherheit Israels", schrieb Herzog. Das israelische Militär teilte mit, es habe ein Kommandozentrum der Hisbollah angegriffen, das zur Planung von Anschlägen auf israelische Bürger und Streitkräfte im Südlibanon genutzt worden sei. Der Angriff sei eine Reaktion auf Attacken der Hisbollah zuvor am Sonntag. Das israelische Militär warf der Hisbollah einen erneuten Verstoß gegen die Waffenruhe vor.

Drei Geschosse seien in Richtung Norden abgefeuert worden und in der Nähe zweier Gemeinden eingeschlagen. Bereits am Wochenende seien zwei weitere Granaten auf israelisches Gebiet gelangt.

Zudem heulten im Süden Israels Alarmsirenen, was sich jedoch als Fehlalarm erwies. Nach Informationen von Geheimdiensten hat der Iran während der achtwöchigen Waffenruhe seine Raketenbestände wieder aufgestockt, unterstützt von Russland. Teheran sei nun wieder in der Lage, "nahezu mit voller Stärke" zuzuschlagen. Die Dienste gehen davon aus, dass der Iran noch etwa drei Viertel seiner Vorkriegsmunition besitzt und diese problemlos erhöhen könne.

Zudem befänden sich nicht näher spezifizierte russische Raketen, vermutlich aus dem vergangenen Jahr, in den iranischen Beständen. Donald Trump hatte zuletzt die Einschätzung geäußert, der Iran besitze nur noch etwa ein Fünftel seiner Raketen





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