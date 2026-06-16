Trump kritisiert Israels Vorgehen im Libanon und lobt Irans 'rationale Führung'

US-Präsident Donald Trump hat die israelischen Angriffe auf Beirut kritisiert und Israel zu mehr Verantwortung im Libanon aufgefordert. Gleichzeitig zeigt er sich optimistisch bezüglich des Atomabkommens mit dem Iran, das in eine zweite Phase gehen soll. Iranische Schiffe haben erstmals die US-Seeblockade durchbrochen.

US-Präsident Donald Trump hat mit deutlichen Worten die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut kritisiert. Am Rande des G7-Gipfel s in Frankreich sagte Trump , er habe Israel deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefallen habe.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller agieren. Trump erklärte weiter: Wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne, ohne alle anderen zu töten, solle Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern. Dies habe er Israel vorgeschlagen. Auf die Frage, ob er von Netanjahu frustriert sei, entgegnete Trump: Nein, wir haben eine großartige Beziehung.

Gleichzeitig bescheinigte der US-Präsident dem Iran eine rationale Führung. Das Abkommen mit dem Iran gehe nach Trumps Worten in eine zweite Phase. Die USA würden jedoch kein Geld im Iran investieren. Trump sagte am Rande des G7-Gipfels vor Journalisten: Wir haben unsere Vereinbarung mit dem Iran getroffen, und sie sollte erfolgreich sein.

Die zweite Phase werde seiner Ansicht nach einfacher werden. Zugleich betonte der US-Präsident, der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen. Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi verknüpfte ein Ende des Iran-Krieges mit einem Abzug Israels aus dem Libanon. Das Ende des Krieges beinhalte auch das Ende der israelischen Besetzung des Libanon, sagte Aragtschi dem iranischen Staatsfernsehen zufolge am Dienstag zu ausländischen Diplomaten.

Sollten israelische Truppen im Südlibanon verbleiben, wäre dies ein Verstoß gegen die Rahmenvereinbarung zwischen Teheran und Washington für ein Ende des Iran-Krieges, erklärte er. Vor einer Entscheidung über einen Marineeinsatz in der Straße von Hormus müssen aus Sicht von Außenminister Johann Wadephul die Details der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran bekannt sein. Diese Absichtserklärung, die kennen wir noch nicht. Die soll jetzt nach Freitag veröffentlicht werden, sagte der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin.

Er bekräftigte die grundsätzliche Bereitschaft der Bundesregierung, einen Beitrag zur Minenräumung in der Straße von Hormus zu leisten. Deutschland habe wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen, dass diese Seefahrtstraße wieder frei wird. Aber natürlich müssten die Voraussetzungen dafür stimmen, betonte Wadephul. Wir müssen wissen, was steht in dem Abkommen drin?

Wir müssen wissen: Gibt es ein allgemeines Einverständnis, dass dieses Minenräumen dort stattfindet? Der Iran wird als Teil des Rahmenabkommens mit den USA nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance wieder Atominspektoren ins Land lassen. Ja, absolut, sagte Vance dem US-Fernsehsender NBC News. Einer der Kernpunkte der Vereinbarung sei, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA den Iran bei der Vernichtung seines hochangereicherten Urans unterstützen werden.

Das sei in der Absichtserklärung sehr klar festgelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran in der Nacht auf Montag auf ein Rahmenabkommen hin zu einem Kriegsende verständigt, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Der Text werde nach der Zeremonie veröffentlicht, zitierte der Sender Vance. Es gibt noch einige technische Details zu klären, die nicht den Text der Absichtserklärung selbst betreffen, sondern deren Umsetzung.

Ein Starttermin für Atominspektionen könnte demnach ebenfalls am Freitag vereinbart werden. Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran haben die ersten iranischen Schiffe nach Angaben staatlicher Medien das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert, berichtete unter anderem der iranische Sender Press TV unter Berufung auf gut informierte Kreise.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran in der Nacht auf Montag auf ein Rahmenabkommen hin zu einem Kriegsende verständigt, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Eine wesentliche Streitfrage war bis zuletzt die Öffnung der Straße von Hormus. US-Vizepräsident JD Vance sagte, das Abkommen mit dem Iran sei ein sehr allgemeines Dokument. Die Absichtserklärung sei etwa eineinhalb Seiten lang.

Bei einer Reihe von Themen müssen wir diese Dinge erst in der Phase der technischen Verhandlungen klären, sagte Vance dem Sender CNN





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