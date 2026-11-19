US-Präsident Trump zeigte sich skeptisch bezüglich weiterer Milliardenhilfen für die Ukraine. Die Äußerungen erfolgten während einer Live-Schalte vom Berliner Gipfel aus, nachdem er Gespräche mit Putin und Xi führte.

US-Präsident Donald Trump hat während des Ukraine-Gipfel s in Berlin deutliche Skepsis gegenüber weiteren Milliardenhilfen für Kiew signalisiert. Die Äußerungen wurden laut Medienberichten von seinem Flugzeug aus getätigt, nachdem er zuvor Gespräche mit Wladimir Putin und Xi Jinping geführt hatte.

Live-Schalte vom Berliner Gipfel

Donald Trump nutzte die technische Infrastruktur seiner Air Force One, um sich direkt zu den Teilnehmern in Berlin durchzuschalten. Aus Teilnehmerkreisen ist bekannt, dass er seinen Schwiegersohn Jared Kushner anrief, der als sein spezifischer Ukraine-Unterhändler fungiert. Kushner stellte das Telefon laut und verstärkte das Signal über ein Mikrofon, sodass Trump mit der Versammlung kommunizieren konnte.

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Kritik an finanziellen Verpflichtungen

Während dieser Schaltung äußerte sich Donald Trump kritisch über die fortlaufende finanzielle Unterstützung der Ukraine. Das Magazin Politico berichtete unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen von dieser Interaktion. Zwei der Informanten beschrieben die Intervention des US-Präsidenten als regelrechte Schimpftirade gegen die aktuellen Hilfszahlungen.

Wirtschaftliche Argumentation für Frieden

Ein dritter Teilnehmer schilderte die Kritik des US-Präsidenten jedoch als milder und strategischer begründet. Donald Trump betonte den Aspekt der Kosteneinsparung für alle Nationen. Sein Argument lautete, dass Länder enorme Summen sparen würden, wenn der Krieg in der Ukraine beendet wäre und keine Hilfsgelder mehr fließen müssten.

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Positive Bewertung von Verhandlungsoptionen

Neben der Kritik an den Ausgaben ging der US-Präsident auch auf die diplomatische Zukunft ein. Quellen berichten, dass Trump sehr positiv über die Chancen einer Verhandlungslösung sprach. Diese Einschätzung steht im Kontext der Versammlung in Berlin, bei der die anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland demonstriert werden sollte.

Reaktion auf den Abwehrkampf in der Ukraine

Die Treffen in Berlin dienten dazu, die Einheit der internationalen Gemeinschaft bei der Unterstützung Kiews zu zeigen. Die Äußerungen von Donald Trump während der Schaltelefonie werfen Fragen zur künftigen US-Politik auf. Die Teilnehmer versammelten sich, um ihre Solidarisierung mit dem Abwehrkampf zu unterstreichen, während gleichzeitig interne Diskussionen über die Nachhaltigkeit der Finanzhilfen geführt wurden.