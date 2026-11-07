Trump kündigt Europäisches Abkommen an, Europa und Ukraine zeigen sich skeptisch

US-Präsident Donald Trump bewirbt ein umfassendes Sicherheitsabkommen mit Russland für ganz Europa. Ukraine und EU warnen vor der Umgehung europäischer Interessen, während der Krieg wEiter zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung trifft.

Diplomatische Spannungen um ein neues europäisches Sicherheitssystem

US-Präsident Donald Trump hat in Washington ein umfassendes Abkommen mit Russland angekündigt,das weit über die Beendigung des Krieges in der Ukraine hinausgehen soll. Trump bezeichnete die potenzielle Vereinbarung als äußerst riesig und betonte, das sie ganz Europa betreffen kÖnne. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner präzierte das Konzept als eine neue Sicherheitsarchitektur , die auf Transparenz, Kommunikation und der Verringerung von Eskalationsrisiken basieren sollte. Dieses Modell erinnere an historische Abkommen wie die KSZE-Verträge von 1975, unterscheidet sich jedoch fundamental dadurch, das es in der laufenden Konfrontation ausgehandelt wird. Europäische Führungspersönlichkeiten reagierten mit erheblicher Skepsis und Ablehnung auf diese Initiativen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas stellte klar, dass es bereits eine etablierte europäische Sicherheitsordnung gebe und Russland nicht das Vetorecht über die Sicherheit des Kontinents innehaben dürfe. Sie warnte zudem davor, dass jede Vereinbarung ohne die direkte Beteiligung der Europäischen Union bei der Umsetzung scheitern würde.

Die Sorge vor einer Umgehung europäischer Interessen durch Großmachtspolitik zwischen Washington und Moskau ist in Europa weit verbreitet. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski betonte, dass Regelungen über die Zukunft Europas, die über die Köpfe der europäischen Nationen hinweg getroffen würden, politisch unannehmbar und praktisch undurchführbar seien. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha kritisierte den Ansatz, Einflusssphären mit dem Kreml auszuhandeln, und forderte stattdessen einen Fokus auf den Schutz Europas vor russischer Aggression. Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte seine Bedenken ebenfalls, indem er darauf hinwies, dass es gefährlich sei, wenn Großmächte über eine neue Sicherheitsstruktur sprächen, ohne zuvor geklärt zu haben, wie der aktuelle Krieg beendet wird. Für Kiew ist die Priorität, dass Russland zunächst Signale des Einlenkens zeigt und die Ukraine glaubwürdige Sicherheitsgarantien erhält,bevor über eine breite Neuordnung des europäischen Sicherheitsrahmens verhandelt wird.

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Militärische Eskalation und Zerstörung kritischer Infrastruktur

Trotz der diplomatischen Annäherungsversuche hält der Krieg auf dem Boden und in der Luft unvermindert an. Russische Streitkräfte haben in den letzten Tagen massive Angriffe auf die Energie- und Verkehrsinfrastruktur in der Ukraine durchgeführt. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko meldete schwere Schäden an Kraftwerken, Umspannwerken und einer wichtigen Brücke über den Dnipro, was zu gravierenden Problemen bei der Strom-, Wasser- und Fernwärmeversorgung in der Hauptstadt führte. Auch andere Regionen wie Schytomyr und Odessa waren betroffen. Das russische Verteidigungsministerium gab an, Ziele der ukrainischen Rüstungsindustrie und Logistikzentren getroffen zu haben, während Kiew betonte, das die Angriffe gezielt zivile Infrastruktur und humanitäre Verteilpunkte treffen würden.

Auf ukrainischer Seite erfolgen fortwährende Angriffe auf russische Ziele als Vergeltung für die Attacken auf die eigene Infrastruktur. Drohnen und Raketen haben Ölraffinerien in Jaroslawl sowie Logistikzentren von Online-Händlern wie Ozon in Südrussland getroffen. Präsident Selenskyj kündigte an, diese Angriffe fortzusetzen, solange Russland weiter auf ukrainische Energieanlagen schießt. Dabei wurden auch Berichte über Opfer auf russischer Seite bekannt, darunter drei Tote bei Angriffen in der Region Belgorod. Die ukrainischen Streitkräfte berichten zudem von lokalen Vorstößen an der Front, insbesondere im Raum Kostjantyniwka, wo nach Angaben militärnaher Beobachter russische Truppen weiter vordringen. Der ukrainische Generalstab meldete für einzelne Frontabschnitte hunderte von Gefechten,wobei der Schwerpunkt der Kämpfe in der Region Donezk liegt.

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Humane Krisen und Herausforderungen am Boden

Die humanitäre Lage bleibt extrem angespannt, wobei zivile Opferzahlen weiter steigen. Nach einem russischen Luftangriff auf eine Schule in Komyschuwacha in der Region Saporischschja meldeten die Behörden ein hohes Totenbilanz von über fünfzig Menschen und Dutzende Vermisste. Der Angriff erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem humanitäre Hilfe verteilt wurde, was Kiew als gezielte Kriegsverletzung verurteilte. Weitere Angriffe trafen Krankenhäuser in Charkiw, wo mehr als sechzig Menschen verletzt wurden, sowie Wohngebiete in Dnipro. die Zerstörung von Wohnvierteln und die Blockade von Hilfsleistungen verschärfen die Not der Zivilbevölkerung. In der besetzten Stadt Oleschky ermöglichte eine von US-First Lady Melania Trump und dem Vatikan vermittelte sechstägige Feuerpause die Evakuierung von Zehntausenden Zivilisten. Selenskyj zeichnete Trumps Frau daraufhin mit dem Orden der Fürstin Olga aus, kritisierte aber anschließend die Nutzung der Waffenpause zur Truppenaufstockung durch beide Seiten.

Neben den direkten Kampfhandlungen ergeben sich neue Gefahren für Hilfskräfte und die zivile Gesellschaft. Sanitäter an der Front berichten, dass sie sich zunehmend als Kampfverbände verhalten müssen, da die Kennzeichnung durch das Rote Kreuz sie zu attraktiven Zielen für Drohnenpiloten macht. Viele haben daher auf die Sichtbarkeit der Rettungssymbole verzichtet,um ihr eigenes Überleben zu sichern. Im zivilen Bereich kämpfen die Ukraine und ihre Partner genauso mit hybriden Bedrohungen wie Cyberangriffen. Sowohl die ukrainische als auch die russische Warn-App wurden gehackt und versendeten Falschalarme. Gleichzeitig werden innerhalb der Ukraine Ermittlungen gegen illegale Callcenter aufgenommen, die Betrügereien im Ausland organisieren. Die Ukraine erwartet weiterhin westliche Hilfe, wobei Deutschland zusätzliche Winterhilfen in Höhe von 200 Millionen Euro zugesagt hat. Die Diskussion um weitere Lieferungen von Patriot-Abwehrsystemen bleibt jedoch kontrovers, da Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor Lücken in der eigenen Bundeswehr warnt.