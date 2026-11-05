US-Präsident Donald Trump bestätigte das Treffen mit Kirill Dmitriev und verspricht ein umfassendes Abkommen, das über den Ukraine-Krieg hinausgeht, während Waffenruhen vermittelt werden.

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch im Oval Office des Weißen Hauses in Washington ein neues Dekret unterzeichnet und dabei sein Ziel bekräftigt, den historischen Raum zum Nationaldenkmal zu erklären. Parallel dazu signalisierte der 80-jährige Staatschef deutlich erhöhte Erwartungen an die diplomatischen Bemühungen rund um den Konflikt in der Ukraine. Er bestätigte öffentlich, dass er sich in der US-Hauptstadt mit dem Kreml-Unterhändler Kirill Dmitriev getroffen habe, um weitere Schritte zur Beendigung des Krieges zu besprechen.

Kern des neuen Ukraine-Deals

Donald Trump kündigte an, dass das bevorstehende Abkommen weit über eine bloße Beendigung der Kampfhandlungen hinausgehen wird. Nach eigenen Worten könnte der deal sogar ganz andere Aspekte umfassen, ließ aber die genauen Details zunächst offen. Der Präsident versicherte, dass am Ende alle Beteiligten begeistert von den Ergebnissen sein werden, ohne jedoch spezifische wirtschaftliche oder territoriale Zugeständnisse zu nennen.

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Diplomatische Treffen und Akteure

Am Donnerstag empfing Donald Trump im Weißen Haus sowohl Kirill Dmitriev als auch zwei ukrainische Vertreter, um die aktuelle Lage zu besprechen. Dazu zählten David Arachamija, der 47-jährige Fraktionschef der Präsidentenpartei in der Ukraine, sowie Dmytro Lubinez, der 45-jährige Menschenrechtsbeauftragte. Diese Begegnungen finden vor dem Hintergrund statt, dass die USA versuchen, sich als neutrale Vermittler zwischen den Konfliktparteien zu positionieren und multilaterale Verhandlungen zu ermöglichen.

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Rolle von Melania Trump bei Feuerpause

Eine zentrale Rolle bei den jüngsten diplomatischen Fortschritten spielte die First Lady Melania Trump, die nach Darstellung des Weißen Hauses die Vermittlung einer begrenzten Waffenruhe übernommen hat. Diese Pause galt in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky vom vergangenen Dienstag bis Sonntagabend. Beide Seiten, Russland und die Ukraine, hielten sich an diese Vereinbarung, was als wichtiger Vertrauensbildner in der anhaltenden Krise gewertet wird.

Konkrete Folgen und nächste Schritte

Donald Trump sieht die Begegnung mit Kirill Dmitriev als weiteren notwendigen Schritt, um den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erfolgreich zu beenden. Obwohl die Details des von Trump versprochenen "großen Abkommens" noch unklar bleiben, deuten die dreiseitigen Gespräche darauf hin, dass die USA eine koordinierte Lösung anstreben. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob die diplomatischen Kanäle führen oder ob weitere Hürden den Friedensprozess blockieren.