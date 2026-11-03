Donald Trump stoppt 3,5 Milliarden Euro Hilfe für Israel und macht falsche 99-Prozent-Werte. Die USA senken die Zahlungen trotz politischer Spannungen und Korruptionsvorwürfen.

Donald Trump hat am Dienstag eine drastische Zuspitzung in den diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel angekündigt. Der US-Präsident erklärte öffentlich, dass Washington seine finanziellen Zuwendungen an den jüdischen Staat nach Ablauf des laufenden Jahres vollständig einstellen wird. Diese Entscheidung betrifft einen Geldbetrag von umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro. Trump begründete diesen Schritt damit, dass Israel diese Mittel keineswegs mehr benötige.

Falsche Unterstützungszahlen im Wahlkampf

Bei einer öffentlichen Äußerung behauptete Trump euphorisch, dass er in Israel eine Unterstützungsrate von 99 Prozent genieße. Diese Angabe ist faktisch falsch und wurde von keinem seriösen Meinungsforschungsinstitut bestätigt. Obwohl Trump in der israelischen Öffentlichkeit tatsächlich eine hohe Popularität enjoyt, liegt die Realität weit von dieser erfundenen Zahl entfernt. Er nutzte die absurde Statistik jedoch als rhetorisches Mittel, um seine eigene globale Strahl zu betonen.

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Als Trump scherzhaft anregte, er würde bei einer Abwahl in den USA nach Israel übersiedeln und dort Premierminister werden, bezog er sich explizit auf diese 99-Prozent-Zahl. Solche Äußerungen dienen ihm weiterhin als politisches Werkzeug, um seine eigene narrative Kontrolle über das Thema Nahost zu verstärken, auch wenn sie nicht der empirischen Wahrheit entsprechen. Die Distanz zwischen seiner Wahrnehmung und der Realität ist hier markant.

Abhängigkeit von Benjamin Netanjahu

Trump verweist in seiner Begründung für den Stopp der Zahlungen auf eine bereits vor Monaten getroffene Vereinbarung mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Nach Aussage des US-Präsidenten habe Netanjahu signalisiert, dass das Geld nicht mehr erforderlich sei. Dieser Verweis auf die persönliche Absprache mit dem israelischen Regierungschef unterstreicht die direkte, bilaterale Natur der Kommunikation, die Trump führt.

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Politisch motivierte Trump seine Entscheidung jedoch auch mit dem Hinweis, dass die Demokraten die US-Hilfen als Symbol der Ungerechtigkeit missbrauchen. Er argumentierte, dass die USA keine Anfeindungen ertragen müssten, wenn sie die Gelder ohnehin nicht benötigen. Diese Argumentation dient dazu, politische Angriffe der Opposition im Vorfeld zu blockieren und die Verantwortung für die Aussetzung der Hilfen als logische Konsequenz einer früheren Einigung darzustellen.

Internes Unmut in den USA

Die Entscheidung findet vor dem Hintergrund einer stark gespaltenen amerikanischen Öffentlichkeit statt. Eine landesweite Umfrage der Siena University zeigt, dass nur noch rund 35 Prozent der Bevölkerung mit der Amtsführung von Trump zufrieden sind. Eine Mehrheit von 59 Prozent bewertete die Arbeit des Präsidentschaftsamtes negativ. Diese Daten legen nahe, dass die politische Unterstützung in den eigenen Reihen schwindet.

Als Hauptgründe für diese Unzufriedenheit nennt die Studie die schwierige wirtschaftliche Lage im Land. Diese wird maßgeblich durch den Iran-Krieg und die aggressive Zollpolitik der Trump-Regierung verschärft. Zudem ärgern die zahlreichen Korruptionsvorwürfe, gegen die Trump persönlich steht, einen großen Teil der Wählerschaft. Diese internen Probleme könnten den politischen Spielraum für radikale außenpolitische Schritte einschränken.

Praktische Hürden für eine Rückkehr

Falls Donald Trump seine Ankündigung ernst meint und tatsächlich nach Israel wechseln wollte, stünde er vor erheblichen rechtlichen Hürden. Um Nachfolger von Benjamin Netanjahu zu werden und Premierminister von Israel zu sein, müsste er die israelische Staatsbürgerschaft erwerben. Das israelische Gesetz erlaubt die Naturalisierung für Nicht-Juden, setzt dafür jedoch einen mehrjährigen Wohnsitz in Israel voraus.

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Zusätzlich zu den Wohnsitzanforderungen müssten potenzielle Einwanderer, die keine jüdische Wurzeln nachweisen können, grundlegende Kenntnisse der hebräischen Sprache erwerben. Diese sprachlichen und administrativen Bedingungen machen eine schnelle politische Übernahme im Nahen Osten praktisch unmöglich. Trumps Andeutung bleibt somit eine leere rhetorische Drohung ohne juristische Basis. Die Aussetzung der 3,5 Milliarden Euro stellt jedoch eine reale und massive finanzielle Belastung für Israel dar.