Trump kündigt neue, weitreichende Zölle an

Die Vereinigten Staaten kündigen eine neue Runde weitreichender Zölle an, die auf Waren aus verschiedenen Ländern erhoben werden sollen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Anordnung, nachdem er zuvor auf seiner Plattform „Truth Social“ angekündigt hatte, dass heute „der größte Tag“ sei: „Wechselseitige Zölle !“. Die Zölle sollen anheben, wo andere Länder höhere Zölle auf US-Güter erheben als umgekehrt.

Trump will damit das Handelsungleichgewicht korrigieren und andere Handelsbarrieren angehen, wie Steuern für amerikanische Unternehmen, Subventionen oder Vorschriften, die US-Unternehmen daran hindern, im Ausland Geschäfte zu machen. Die neuen Zölle treten nicht sofort in Kraft. Die zuständigen Behörden haben 180 Tage Zeit, um die betroffenen Staaten zu identifizieren und auf dieser Grundlage länderspezifische Zölle zu verhängen. Dabei sollen zunächst die Länder mit dem höchsten Handelsdefizit berücksichtigt werden. Die betroffenen Länder werden aufgefordert, mit Präsident Trump zu verhandeln, um die Zölle noch abzuwenden. Es ist jedoch möglich, dass die Zölle auch vor Ablauf der Frist in Kraft treten. Die Behörden arbeiten im „Trump-Tempo“. Ob es sich um strategische Konkurrenten wie China oder um Verbündete wie die Europäische Union oder Japan oder Korea handelt, spielt dabei keine Rolle. Der hochrangige Regierungsberater betonte, dass die USA seit vielen Jahren von ihren Handelspartnern, ob Freund oder Feind, unfair behandelt würden. Das Handelsdefizit bedrohe die nationale Sicherheit der USA. Die US-Regierung verwies beim Thema Handelsdefizit mit der Europäischen Union erneut auf Autos. Über die Importzölle zeigt sich Trump regelmäßig erbost. Es werden Zölle in Höhe von 2,5 Prozent auf dem Weg in die USA fällig - aber 10 Prozent auf dem Weg nach Europa. Doch bei den in den USA beliebten Pickups und Nutzfahrzeugen beispielsweise sind die US-Zölle sehr viel höher. Der hochrangige Regierungsvertreter betonte jedoch auch, dass man sich in Washington auch über die Mehrwertsteuer ärgere, der Autoimporte aus den USA zusätzlich unterlägen. Diese variiert je nach EU-Mitgliedstaat - in Deutschland liegt sie bei 19 Prozent. Dass Deutschland deutlich mehr Autos in die USA verkaufe als andersherum, liege ganz sicher nicht an mangelnder „amerikanischer Handwerkskunst oder Qualität“, so der hochrangige Regierungsberater. Das sei Merkantilismus. „Präsident Trump wird das nicht länger hinnehmen.





