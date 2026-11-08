Trump kündigt Rückzug von White-Pressechef-Plänen an

Donald Trump bezeichnet den Vorschlag, UFC-Chef Dana White als Pressesprecher zu engagieren, als Scherz. Die kontroverse Ankündigung sorgte für Verwirrung in den Medien.

US-Präsident Donald Trump sorgte in dieser Woche für massive Verwirrung, als er öffentlich die Ernennung von Dana White, dem Chef der UFC, zu seinem neuen Presse sprecher in Erwägung zog. Die Ankündigung führte zu einem einwöchigen Wirbel, bevor Trump am Sonntag erklärte, dass es sich bei den vorherigen Äußerungen lediglich um einen Scherz gehandelt habe. Der 80-Jährige bestätigte jedoch, dass die Reaktion der Öffentlichkeit ihn dazu brachte, die Idee ernster zu nehmen.

Hintergründe der viralen Ankündigung

Die Kontroverse begann am Samstag, als Trump einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform TruthSocial veröffentlichte. In diesem Post bat er White, den er als gewalttätigen Kämpfer und Krieger bezeichnete, um die Mitbringung von Assistenten. Trump fügte der Nachricht Fotos und Namen berühmter Kämpfer der Mixed-Martial-Arts-Liga bei. Die UFC gilt weltweit als die größte Organisation in diesem Sportbereich. Diese unkonventionelle Geste sorgte sofort für Aufmerksamkeit in den nationalen und internationalen Medien.

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Trump nutzte die Plattform, um seine Beziehung zu Kampfsportarten und Presseformen zu thematisieren. In der Vergangenheit hatte der Präsident bereits Witze über diesen Bereich gemacht. Die aktuelle Nachricht stellte jedoch eine deutliche Eskalation dieser rhetorischen Strategie dar. Die direkte Anfrage an einen Sportfunktionär ohne politische Erfahrung war für viele Beobachter unerwartet.

Reaktion von Dana White und Reisedetails

Dana White reagierte umgehend auf die Anfrage des US-Präsidenten. Am selben Samstag erklärte der 57-Jährige während einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Boxveranstaltung in Großbritannien, dass er sofort nachfliegen werde. White kündigte an, sich am Montag persönlich mit Donald Trump zu treffen. Diese schnelle Zusage unterstrich die Bereitschaft des UFC-Chefs, sich mit dem Staatsoberhaupt zu arrangieren.

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Am Sonntag änderte Donald Trump jedoch die Darstellung der Situation. Er gab an, dass White Washington aus anderen Gründen besuchen werde. Der Präsident betonte, dass White vorbeikommen und ihn treffen würde. Diese Umdeutung sollte die ursprüngliche Vorstellung eines offiziellen Amtsverhältnisses abschwächen. Die Details der Reise blieben vage, doch die physische Begegnung in der Hauptstadt stand fest.

Einfluss auf das Presseteam des Weißen Hauses

Die Diskussion um Dana White fand vor dem Hintergrund des aktuellen Presseteams statt. Die letzte Pressesprecherin des Präsidenten, Katie Zacharia, hatte das Amt nur für einen kurzen Zeitraum inne. Sie bekleidete diese Position für fünf Tage, bevor sie entlassen wurde. Diese hohe Fluktuation im Sprecherstab hat die Erwartungen an eine neue Festlegung gedämpft.

Die Gerüchte über White wurden zu einem 24-Stunden-Rätsel, ob die Ernennung ernst gemeint war. Trumps spätere Erklärung diente dazu, die Unsicherheit zu beseitigen. Er wies darauf hin, dass seine Worte als Beispiel für einen Scherz dienten. Die Reaktion der Bevölkerung war jedoch positiv genug, um den Präsidenten zum Nachdenken zu bringen. Er bemerkte, dass viele Leute die Idee als ziemlich gut bewerteten.

Politische Implikationen und mediale Auswirkungen

Dieser Vorfall wirft Fragen zur Kommunikationsstrategie des Weißen Hauses auf. Die Einbeziehung einer nichtpolitischen Figur in offizielle Angelegenheiten hebt die ungewöhnliche Natur der aktuellen Administration hervor. Die schnelle Rücknahme der Ankündigung zeigt, wie digitaler Druck politische Narrative beeinflussen kann. Die Medien berichteten intensiv über die Entwicklung.

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Die Situation verdeutlicht die Schnittstelle zwischen Unterhaltungswirtschaft und hoher Politik. Die Rolle des Pressesprechers ist traditionell mit politischer Expertise verbunden. Die Idee, diese Position mit einem Sportmanager zu besetzen, bricht mit etablierten Konventionen. Die zukünftige Kommunikation des Präsidenten wird daher weiter beobachtet werden. Die Begegnung in Washington bleibt ein wichtiger nächster Schritt in dieser offenen Angelegenheit.