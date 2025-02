Trump kündigt Stahl- und Aluminiumzölle an - Börse reagiert mit Gelassenheit

Der US-Präsident kündigt an, ab 4. März Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben. Die Zölle sollen auch auf Verbündete wie Kanada, Mexiko, Japan und Südkorea angewendet werden. Die Börse reagiert auf die Ankündigung mit Gelassenheit.

DJ Morning Briefing - USA/Asien\\Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:\FEIERTAGSHINWEIS DIENSTAG: In Tokio bleiben die Börse n wegen des Feiertages Tag der japanischen Staatsgründung geschlossen.\TAGESTHEMA US-Präsident Donald Trump will die angekündigten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl - und Aluminium importe in die USA ab 4. März erheben. Dabei soll es keine Ausnahmen für verbündete Staaten wie Kanada, Mexiko, Japan oder Südkorea geben.

Die Stahl- und Aluminiumzölle sind nur die jüngsten in einer Reihe von Zolldrohungen und -auflagen, die Trump in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit ausgesprochen hat. Bislang hat Trump - zusätzlich zu früheren Zöllen - Zölle in Höhe von 10 Prozent auf alle chinesischen Waren verhängt. Zölle von 25 Prozent auf Produkte aus Kanada, Mexiko und Kolumbien zog er nach bilateralen Verhandlungen zunächst wieder zurück. Die Stahlzölle dürften sich nicht so leicht wegverhandeln lassen. Laut dem Trump-Team soll es hier um einen global gegenüber den USA unfairen Handel gehen. Trump hat außerdem angekündigt, dass er in dieser Woche so genannte 'reziproke' Zölle auf praktisch alle Handelspartner erheben wird, um die Höhe der von ausländischen Staaten verhängten Zölle zu erreichen.\AUSBLICK KONJUNKTUR Keine relevanten Daten angekündigt.\ÜBERSICHT INDIZES Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.074,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.780,00 -0,3% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 21.428,82 -0,4% Kospi 2.539,05 +0,7% Shanghai-Composite 3.315,72 -0,2% S&P/ASX 200 8.484,00 +0,0%\FINA NZMÄRKTE OSTASIEN (VERLAUF) Uneinheitlich - Nach den Gewinnen zum Wochenauftakt ist die Tendenz in Hongkong und Schanghai etwas leichter. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen. In Seoul geht es für den Kospi dagegen deutlicher nach oben. Der Markt ignoriert weitgehend Trumps neue 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium, sie seien bereits seit einigen Monaten im Voraus eingepreist worden, heißt es dort. Nicht gehandelt wird am Dienstag in Tokio. In Japan wird die Staatsgründung gefeiert. In Hongkong gehören Autoaktien zu den größeren Verlierern. Sie hätten nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest eine gute Entwicklung gehabt, heißt es. Nun sehe man eine wohl kurzfristige Korrektur, zumal es fundamental nichts Neues gebe. XPeng verlieren 1,7, Li Auto 5,1 oder Great Wall Motor 6,5 Prozent. BYD liegen dagegen 0,8 Prozent im Plus. Hier treibt die Vorstellung eines intelligenten KI gestützten Fahrsystems am Vortag, das in den meisten BYD-Modelle verfügbar sein wird. Die Analysten von Nomura heben hervor, dass BYD der erste Automobilhersteller in China sei, der Fahrassistenzfunktionen der Stufe 2+ für unter 70.000 Yuan (umgerechnet unter 10.000 Euro) anbieten dürfte. Unter den Einzelwerten verteuern sich in Seoul Hanwha Aerospace um über 16 Prozent. Der Hersteller von Haubitzen und Flugzeugtriebwerken hat starke Geschäftszahlen präsentiert. Der Kurs des Schiffbau-Schwesterunternehmens Hanwha Ocean steigt um gut 9 Prozent.\WALL STREET INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.470,41 +0,4% 167,01 +4,5% S&P-500 6.066,44 +0,7% 40,45 +3,1% Nasdaq-Comp. 19.714,27 +1,0% 190,87 +2,1% Nasdaq-100 21.756,73 +1,2% 265,43 +3,5% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 1,01 Mrd Gewinner 1.670 737 Verlierer 1.089 2.036 unverändert 89 75\Freundlich - Der Markt zeigte sich von den von US-Präsident Trump angekündigten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte nicht allzu beunruhigt. Man erkenne ein Muster aus Ankündigungen und Deals in letzter Sekunde, hieß es. Weil US-Stahlproduzenten aber als Nutznießer dieser Politik gesehen wurden, verteuerten sich Branchenwerte wie Cleveland-Cliffs (+17,9%), Nucor (+5,6%), US Steel (+4,7%) oder Steel Dynamics (+4,9%) deutlich. Die Aktie des Aluminiumkonzerns Alcoa schloss 2,2 Prozent im Plus. McDonald's legten um 4,8 Prozent zu. Das Unternehmen verfehlte zwar mit Schlüsselkennziffern die Erwartungen, gut kam aber das flächenbereinigte Wachstum an. Charles Schwab verloren 2,4 Prozent, weil die Toronto-Dominion Bank (+3,6%) bei dem Finanzunternehmen aussteigen will. ON Semiconductor gaben 8,2 Prozent ab. Der Halbleiterkonzern hatte mit schwachen Geschäftszahlen und einem ebenso enttäuschenden Ausblick aufgewartet. Semtech stürzten um 31 Prozent ab, ebenfalls nach einem schwachen Ausblick. Übernahmeinteresse der deutschen Merck KGaA katapultierten Springworks Therapeutics um 34,1 Prozent nach oben.\US-ANLEIHEN US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -1,9 4,29 3,5 5 Jahre 4,34 +0,4 4,34 -3,9 7 Jahre 4,42 +0,7 4,42 -5,8 10 Jahre 4,50 +0,9 4,49 -6,9 30 Jahre 4,71 +2,8 4,69 -6,7 Staatsanleihen waren zunächst wegen des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses im Zuge der Zollproblematik etwas gesucht, dann drehten die Kurse teils aber ins Minu





