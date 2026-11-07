Trump kündigt Ukraine-Friedensabkommen an, Europa fühlt sich übergangen

US-Präsident Trump verspricht ein großes Friedensabkommen mit Russland und der Ukraine. Europa und die Bundesregierung kritisieren das ausschließliche Einbeziehen Washingtons und Kyjiws.

US-Präsident Donald Trump hat ein umfassendes Friedensabkommen mit Russland und der Ukraine in Aussicht gestellt und dabei seine Zuversicht in eine baldige Einigung bekundet. Bei einem Auftritt am Donnerstag sagte der US-Präsident trotz Weigerung, Details preiszugeben, dass eine große Übereinkunft bevorstehe und alle Beteiligten begeistert sein würden. Diese Ankündigung erfolgt inmitten intensiver diplomatischer Bemühungen, den seit Monaten eskalierenden Konflikt zu beenden, wobei sich die beteiligten Parteien auf einen Dreierkontakt beschränken.

Diplomatische Aktivitäten und Formate

Trump betonte bei seinen Äußerungen, dass das geplante Ergebnis ein großes, schönes Abkommen sein werde, das die Sicherheitsbedenken aller Seiten berücksichtige. Sein Schwiegersohn und Mitglied des US-Verhandlungsteams Jared Kushner informierte auf der sozialen Plattform X über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Kushner identifizierte zwei zentrale Themen als Fundamente für einen dauerhaften Frieden: Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur.

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Trotz der breiten Konsultation in Brüssel wird die eigentliche Verhandlungsrunde faktisch nur aus den Führungsebenen von Kyjiw, Moskau und Washington bestehen. Laut Kushner wurde an beiden Fronten parallel daran gearbeitet, fundierte Vorschläge zu erarbeiten, um die kommenden Gespräche produktiv zu gestalten. Die offizielle Einigung soll im nächsten Treffen in Abu Dhabi erzielt werden, an dem jedoch nicht die jeweils höchste Führungsebene der drei beteiligten Nationen persönlich teilnehmen wird.

Europäische Kritik und deutsche Reaktion

Die Ankündigungen aus Washington haben in Europa erhebliche Besorgnis ausgelöst, da viele Akteure das Gefühl haben, von den entscheidenden Friedensgesprächen übergangen zu werden. Bundeskanzler Friedrich Merz telefonierte in der Nacht zum Freitag direkt mit Trump und ließ anschließend über einen Sprecher klarstellen, dass Verhandlungen zu Europas Sicherheit und über einen Frieden in der Ukraine ohne europäische Beteiligung nicht zielführend seien. Merz räumte ein, dass Europa und die Bundesregierung bei der nächsten Gesprächsrunde eng eingebunden seien, betonte aber die strukturelle Exklusivität des Dreierformats.

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Ähnlich distanziert äußerte sich eine Sprecherin der EU-Kommission, die die Notwendigkeit einer integrativeren Rolle Brüssels unterstrich. Der Kreml reagierte ebenfalls mit Zurückhaltung auf die Worte Trumps und kommentierte die Aussage zu einem bevorstehenden Abkommen nicht offiziell. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verwies laut russischen Nachrichtenagenturen darauf, dass für Entscheidungen zur europäischen Sicherheitsarchitektur ein Dialog mit Europa zwingend nötig sei, wofür Moskau jedoch derzeit keine Bereitschaft bei den westlichen Partnern erkenne.

Unvereinbare Ziele und historische Brüche

Die bekannt gewordenen Positionen der Kriegsparteien Russlands und der Ukraine klaffen weiterhin weit auseinander, was die Realisierung einer schnellen Lösung erschwert. Die Ukraine hat sich bereits bereit erklärt, ein Einfrieren der aktuellen Frontlinie zu akzeptieren, um weitere Verluste zu begrenzen. Russland hingegen verlangt die vollständige Kontrolle über die Region Donbass sowie die Einschränkung der ukrainischen Armee und eine Neutralitätserklärung des Nachbarstaats.

Machthaber Wladimir Putin argumentiert im Kontext dieser Forderungen, dass Ukrainer und Russen ein gemeinsames Volk seien, und strebt eine russisch kontrollierte Ukraine an. Seine Forderungen gehen dabei über das Nachbarland hinaus und betreffen explizit den Rückbau der Nato auf den Zustand vor der Osterweiterung. Die Taktik der US-Regierung scheint darauf zu basieren, das seit Jahren sanktionierte und wirtschaftlich angeschlagene Russland durch die Aussicht auf neue Wirtschaftsprojekte zu einem Abkommen zu bewegen, obwohl Experten darauf hinweisen, dass diese Projekte gegen eine Mauer europäischer Sanktionen rennen würden.

Zeitliche Entwicklungen und Aussichten

Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 hat Trump mehrfach versprochen, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden, wobei seine Versprechungen von binnen 24 Stunden im Wahlkampf bis zu einem Jahr nach Amtsantritt variierten. Bisher hat er mindestens achtmal eine baldige Einigung angekündigt, ohne dass es jemals zu einer tatsächlichen Unterzeichnung gekommen ist. Während Moskau ohnehin nicht von seinen Maximalforderungen abgerückt ist, zeichnet sich vor dem Winter zudem eine massive Luftkriegskampagne zur Zerstörung der ukrainischen Lebensgrundlagen ab, was die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Kampfhandlungen weiter in den Hintergrund rückt.