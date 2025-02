Trump kündigte an, gegen alle Länder Zölle zu erlassen, die US-Waren mit Zöllen belegen

US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstagabend an, gegen alle Länder Zölle zu erlassen, die ihrerseits die Einfuhr von US-Waren mit Zöllen und Mehrwertsteuer belegen. Details sollen in den nächsten Monaten ausgearbeitet werden. Trump startet eine neue Runde von „Strafzöllen“ gegen Handelspartner. Am Donnerstag unterzeichnete er ein entsprechendes Memorandum, das die Einfuhr aller Produkte der Europäischen Union mit Strafzöllen belegt. Details sollen innerhalb von 180 Tagen ausgearbeitet werden, wenn die betroffenen Staaten identifiziert seien. Dabei nehme man sich zuerst die Länder mit dem höchsten Handelsdefizit vor, kündigte er an. Die betroffenen Länder seien allerdings zu Verhandlungen eingeladen, um die Zölle noch abzuwenden, sagte Trump.

Details sollen innerhalb von 180 Tagen ausgearbeitet werden, wenn die betroffenen Staaten identifiziert seien. Dabei nehme man sich zuerst die Länder mit dem höchsten Handelsdefizit vor, kündigte er an. Die betroffenen Länder seien allerdings zu Verhandlungen eingeladen, um die Zölle noch abzuwenden, sagte Trump. Trump hatte in der Vergangenheit betont, mit diesen Zöllen das Handelsungleichgewicht korrigieren zu wollen und warf anderen Ländern vor, die Vereinigten Staaten unfair zu behandeln. Die Administration Trump betont jedoch, dass Trump nicht nur Zölle sondern auch Steuern als Handelshemmnisse begreift und dagegen vorgehen will. Alles, inklusive Subventionen und Vorschriften, die US-Unternehmen daran hinderten, im Ausland Geschäfte zu machen würde er auf die Agenda setzen. Besonders ins Visier nimmt Trump einem hochrangigen Regierungsvertreter zufolge die Autoimporte in die USA. Man ärgere sich dabei über die Mehrwertsteuer. Vor diesen Hintergrund, sagen Experten, könnte der europäischen Autoindustrie insgesamt ein Strafzoll von 17% drohen. Dass Deutschland deutlich mehr Autos in die USA verkaufe als andersherum, liege ganz sicher nicht an mangelnder „amerikanischer Handwerkskunst oder Qualität“, zitiert die Deutsche Presseagentur den Regierungsberater. Das sei Merkantilismus. „Präsident Trump wird das nicht länger hinnehmen. Experte sorgen sich, dass damit eine protektionistische Eskalation in Gang gesetzt wird. Vor einigen Tagen hatte Trump zudem angekündigt, dass er auch eigene Zölle auf Halbleiter und Arzneimittel prüft. Brüssel hatte vor einigen Tagen gewarnt, dass Zölle gegen die Europäische Union „nicht unbeantwortet bleiben“ würden. Erst kürzlich hatte Trump Zölle für Stahl und Aluminium angeordnet und Ländern Vergeltungszölle angedroht, die ihrerseits Zölle auf US-Importe erheben. Bereits im Wahlkampf hatte Trump einen „Feuerring aus Zöllen um die USA“ versprochen. Bereits vor einigen Wochen wurden Zölle von 10% auf Waren aus China verhängt. Zudem ordnete er Zölle auf Waren aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko an, räumte aber hier einen 30-tägigen Aufschub ein. Fachleute gehen davon aus, dass die USA am härtesten von weitreichenden Ausgleichszöllen getroffen würden, sollten diese tatsächlich in Kraft treten - und nicht vorab in Verhandlungen abgewendet werden. US-Unternehmen dürften die höheren Kosten auf die Verbraucher umschlagen - das heizt die Inflation an.





