Donald Trump begrüßt eine Teilnahme Wladimir Putins am G20-Gipfel im Dezember in Florida. Der Kreml holt sich Zeit für eine Antwort auf das Angebot.

US-Präsident Donald Trump hat eine direkte Einladung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgesprochen. Er möchte den russischen Staatschef am kommenden G20-Gipfel in den USA treffen. Die Teilnahme Putins sei eine Option, die er ausdrücklich begrüßen würde, erklärte Trump am Donnerstag auf seinem Anwesen in Florida.

Das Treffen soll am 14. und 15. Dezember stattfinden. Trump betonte gegenüber Reportern, dass Putin nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten ohne Probleme erscheinen könne. Er fügte hinzu, dass es ihm persönlich sehr gelegen käme, wenn der russische Führungschef die Einladung annehmen würde. Dies geschah im Kontext des US-amerikanischen Feiertags Thanksgiving.

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Kritik und Unsicherheit zur Teilnahme

Trotz der offiziellen Einladung gibt es erhebliche Zweifel an der Realisierbarkeit des Plans. Trump räumte ein, dass nicht alle Akteure in seinem Umfeld eine Begegnung mit Putin positiv sehen. Mehrere Personen im Umfeld des US-Präsidenten äußern Skepsis gegenüber einer solchen diplomatischen Geste. Zudem zweifelt Trump selbst an der Motivation des russischen Staatschefs. Er schätzt ein, dass Putin vermutlich nicht bereit ist, die Reise in die USA anzutreten.

Reaktion des russischen Präsidialamts

Die offizielle Stellungnahme aus Moskau fiel zurückhaltend aus. Das Präsidialamt bestätigte am Donnerstag, dass noch keine finale Entscheidung über eine Teilnahme an den Gesprächen in Florida getroffen wurde. Der Kreml verweist auf komplexe interne Voraussetzungen. Wladimir Putin hatte nach seinem Treffen in China bereits angedeutet, er werde eine Reise in die USA prüfen. Dabei müsse er jedoch die aktuelle Lage in Russland genau berücksichtigen.

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Kontext des Ukraine-Kriegs und Konfliktparteien

Der Hintergrund für diese diplomatischen Bewegungen ist der anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine. Seit 2014 besetzt Russland die Krim und Teile des Ostens des Landes. Im Februar 2022 eskalierte der Konflikt zu einem vollumfänglichen Angriffskrieg. Internationale Isolierung und der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs von 2023 prägen die Lage. Russland greift weiterhin zivile Infrastruktur wie Strom- und Gaswerke an.

Während seiner zweiten Amtszeit verfolgt Donald Trump einen wechselhaften Kurs in den Friedensverhandlungen. Er stellte sich in der Vergangenheit häufig auf die Seite des Aggressors. Auf seiner Plattform Truth Social äußerte er die Hoffnung, dass ein persönliches Treffen zu einer schnellen Beendigung des Kriegs führen könnte. Er sieht die Feindseligkeit zwischen Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj als Hauptproblem an.

Einschätzung zur Rolle von China und Iran

Neben der Ukraine-Thematik thematisierte Trump auch die Unterstützung Russlands durch China und den Iran. Er beschwichtigt die Sorge vor einer direkten Beteiligung dieser Mächte. Für ihn bedeutet Unterstützung nicht das Abfeuern von Waffen, sondern den Austausch von Informationen. China sei nur wenig in den Konflikt involviert, betonte der US-Präsident. Er wies zurück, dass westliche Länder die Länder ausspähen, da man sich gegenseitig im Auge behalte. Beide Nationen wollen laut seiner Aussage ein Ende des Kriegs.