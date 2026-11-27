Donald Trump bestätigt die Einladung an Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Miami. Putins Anwesenheit gilt als Provokation für die EU und NATO.

US-Präsident Donald Trump (80) bekräftigt seine Einladung an russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) für den G20-Gipfel in Miami (Florida). Dieser terminierte Gipfel findet Mitte Dezember statt und markiert potenziell das erste persönliche Zusammentreffen der beiden Staatschefs in diesem Kontext. Die Einladungsaktion wurde bereits im September durch US-Außenminister Marco Rubio (55) angekündigt. Donald Trump hat diese Diplomatie nun zur persönlichen Priorität erhoben. Es handelt sich um die erste Möglichkeit für Putin, seit Beginn der Ukraine -Invasion 2022 persönlich an dieser Versammlung teilzunehmen.

Trumps Einladung und diplomatische Rahmen

Donald Trump äußerte Reporter gegenüber seine klare Haltung zur Teilnahme Wladimir Putins. Er betonte, dass der russische Staatschef sich selbst entscheiden kann, ob er erscheinen möchte. Sollte er anreisen, würde er ihn gerne in die Runde aufnehmen. Die Veranstaltung findet im Trump National Doral Miami statt. Die Tage sind auf den 14. und 15. Dezember festgelegt. Donald Trump räumte jedoch ein, dass nicht alle Teilnehmer erfreut über diese Geste sind. Einige Staatschefs dürften wenig begeistert von der Präsenz des russischen Führers sein. Dies spiegelt die gespaltenen Stimmungen innerhalb der westlichen Allianz wider.

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Europäische Kritik und rechtliche Debatte

Die Europäische Union hat angekündigt, den russischen Angriffskrieg auf dem Gipfel deutlich zu verurteilen. Dies steht im direkten Konflikt mit Donald Trumps diplomatischem Kurs. Viele Beobchter fürchten eine Aufwertung Russlands durch einen freundschaftlichen Empfang. Dies könnte zu neuem Zoff in den transatlantischen Beziehungen führen. Gleichzeitig wurde die rechtliche Lage am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) diskutiert. Ein Haftbefehl vom März 2023 liegt gegen Wladimir Putin vor. Rechtsexperten halten eine Festnahme jedoch für unwahrscheinlich. Die USA sind dem IStGH nicht beigetreten. Daher sind sie nicht zur Vollstreckung verpflichtet. Auch andere G20-Staaten können die Teilnahme nicht einfach verhindern.

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Kriegsverlauf und russische Position

Während der diplomatischen Vorarbeiten eskalierte die militärische Lage weiter. Am Freitag folgten weitere Angriffe Russlands auf die Ukraine. Moskau schickte nach ukrainischen Angaben 155 Drohnen in das Nachbarland. Zusätzlich wurden Bomben abgeworfen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (59) ließ die Einladung von Donald Trump unerwähnt. Stattdessen machte er die Ukraine für eine Ausweitung des Krieges verantwortlich. Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) warnte vor neuen Großangriffen. Donald Trump sah auf Truth Social dennoch die Chance auf einen raschen Friedensdeal. Er fordert ein Zurückfahren aller militärischen Aggressionen.

Offenheit der Zukunft und nächste Schritte

Die entscheidende Frage bleibt, ob Wladimir Putin nach Florida reisen wird. Eine offizielle Zusage der russischen Seite liegt nicht vor. Selbst Donald Trump zeigte sich unsicher über die Anwesenheit seines Gegenübers. Er bezeichnete den Kremlchef kürzlich ausdrücklich als seinen Freund. Die Entscheidung liegt nun allein bei Putin. Die USA haben ihn offiziell nie vom Gipfel ausgeschlossen. Als Gastgeber kann Donald Trump ihn einladen. Die Welt beobachtet die weiteren Entwicklungen genau. Die Dynamik zwischen Washington, Moskau und Kiew bleibt hochbrisant. Alle Augen richten sich auf die Entscheidungen der kommenden Tage.