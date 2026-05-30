Trump lässt Iran-Verhandlungen ohne Entscheidung liegen

US-Präsident Donald Trump hat eine Lagebesprechung im Weißen Haus ohne Entscheidung beendet. Der Iran und die USA haben eine politische Übereinkunft erzielt, aber noch keine endgültige Vereinbarung abgeschlossen.

Eine Lagebesprechung zum Iran -Krieg im Weißen Haus ist Medienberichten zufolge ohne eine Entscheidung von Präsident Donald Trump zu Ende gegangen. Er habe das Treffen im Lagezentrum nach zwei Stunden verlassen, berichtete unter anderem die New York Times unter Berufung auf einen US-Beamten.

Trump hatte zuvor eine endgültige Entscheidung zu den Verhandlungen mit dem Iran angekündigt. Das Treffen fand im sogenannten Situation Room statt, einem abhörsicheren Lagezentrum im Weißen Haus. Dort trifft sich der US-Präsident unter anderem mit Sicherheits-, Militär- und Geheimdienstvertretern. Der Iran und die USA haben einem iranischen Insider zufolge eine politische Übereinkunft im Iran-Krieg erzielt, eine Vereinbarung aber noch nicht endgültig abgeschlossen.

Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die USA würden das Uran des iranischen Atomprogramms in der Islamischen Republik ausfindig machen, treffen nicht zu, erklärt der Insider weiter. Eine mögliche Absichtserklärung zwischen Teheran und Washington beinhalte keine Nuklear-Themen. Der Iran hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, zentrale Vereinbarungen des geplanten Rahmenabkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Die den Revolutionsgarden nahe stehende Nachrichtenagentur Fars schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, Trump versuche, einen vorgetäuschten Erfolg zu inszenieren.

Außerdem befinde sich der Vertragsentwurf noch in einer abschließenden Genehmigungsphase. Konkret widerspricht der Iran Trumps Aussagen in drei Punkten: Erstens habe Trump ignoriert, dass unmittelbar nach Unterzeichnung zwölf Milliarden Dollar aus eingefrorenen iranischen Auslandskonten freigegeben werden müssten. Ohne diese Freigabe werde der Iran in keine weiteren Verhandlungsphasen eintreten. Zweitens enthalte das Abkommen keine Bestimmung zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus, hieß es weiter.

Drittens weise der Iran die Aussage zurück, das angereicherte Uran solle abgebaut oder vernichtet werden - die Absichtserklärung enthalte keine solche Bestimmung. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, eine endgültige Entscheidung zu einem Abkommen mit dem Iran treffen zu wollen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, der Iran müsse zustimmen, niemals eine Atomwaffe zu besitzen. Das Uran des Iran solle in Zusammenarbeit mit den USA, dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde ausfindig gemacht und zerstört werden.

Die Straße von Hormus solle sofort und ohne Gebühren geöffnet und alle Wasserminen sollen entfernt werden. Es wird kein Geld fließen, schrieb er. Israelische Truppen überqueren den Litani-Fluss im Libanon und rücken weiter vor, sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Dies erklärt er bei einem Besuch der Division 36 an der israelischen Nordgrenze.

Die israelischen Streitkräfte seien zudem im Rahmen des Kampfes gegen die Hisbollah-Miliz in der Hauptstadt Beirut und im Bekaa-Tal aktiv, sagt Netanjahu weiter. Irans Parlamentspräsident hat sich trotz positiver Zeichen für eine Verhandlungslösung mit den USA misstrauisch gezeigt. Wir vertrauen weder Garantien noch Worten. Maßgeblich sind allein die Taten, erklärt Ghalibaf.

Der wahre Gewinner einer Vereinbarung sei derjenige, der am Tag danach besser auf einen Krieg vorbereitet ist, fügte er hinzu. Ghalibaf schrieb, der Iran erlange Zugestnisse nicht durch Gespräche, sondern durch Raketen. Der iranische Chefunterhändler bei den Gesprächen mit den USA, Mohammad Bagher Ghalibaf, erklärt, Teheran vertraue nicht auf Worte, sondern werde nur nach Taten urteilen. Der Iran werde zudem erst handeln, wenn die Gegenseite dies tue, teilt er über die Plattform X mit.

Die Äußerungen folgen auf Berichte vom Donnerstag, wonach sich die USA und der Iran auf eine Verlängerung ihres Waffenstillstands und die Aufhebung von Beschränkungen für die Schifffahrt in der Straße von Hormus geeinigt hätten. US-Präsident Donald Trump müsse dem aber noch zustimmen. Auch iranische Staatsmedien hatten gemeldet, eine endgültige Einigung stehe noch aus. Die Bundesregierung hat sich besorgt über die Ankündigung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geäußert, dass die israelische Armee weitere Teile des Gazastreifens unter ihre Kontrolle bringen soll.

Dies würde die humanitäre Versorgung der Bevölkerung in dem Palästinenser-Gebiet erschweren, sagt eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Eine Teilung des Gazstreifens dürfe nicht dauerhaft sein und zementiert werden. Sollten die israelischen Ankündigungen umgesetzt werden, würde dies auch dem 20-Punkte-Plan für den Gazastreifen widersprechen. Dieser sieht unter anderem einen Teilrückzug der israelischen Armee vor.

Die USA und der Iran stehen nach den Worten von US-Vizepräsident JD Vance kurz vor einem Abkommen. Man sei noch nicht am Ziel, aber nah dran, sagt Vance vor Journalisten. Es gebe noch einige Streitpunkte, die die iranischen Bestände an angereichertem Uran und die Frage der Anreicherung betreffen





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