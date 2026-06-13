Donald Trump (79) hat einen Ring vor dem Weißen Haus aufbauen lassen, um anlässlich seines 80. Geburtstags ein Kampfsport-Spektakel zu veranstalten. Die provisorische Arena 'The Claw' ist vor dem Weißen Haus errichtet worden und wird von mehr als 4000 Zuschauern besucht werden. Die Kosten für das Ereignis sind umstritten und mehrere Bundesbehörden haben bei der Planung und Sicherheit mitgeholfen.

Die Gründerväter der USA hätten sich das wohl nicht träumen lassen. Anlässlich seines 80. Geburtstags hat Donald Trump (79) einen Ring vor dem Weißen Haus aufbauen lassen.

Dort werden in sieben Fights Käfigkämpfer aufeinander einschlagen. Der Ring ist eine provisorische Arena, die vor dem Weißen Haus errichtet wurde und als 'The Claw' bezeichnet wird. Die Bilder dürften um die Welt gehen: UFC-Kämpfer vor dem Amtssitz des Präsidenten, im Hintergrund das Washington Monument. Mehr als 4000 Zuschauer werden direkt an der Arena erwartet, Zehntausende weitere auf Großleinwänden im benachbarten Park.

Prügeln vorm Präsidenten: Vor dem Weißen Haus wurde ein Oktagon für die UFC-Kämpfe aufgebaut. Die Arena heißt 'The Claw'. Wer kommt? Die UFC schickt für Trumps Geburtstag ihre Stars.

Im Hauptkampf trifft Champion Ilia Topuria (29) auf Fanliebling Justin Gaethje (37). Alex Pereira (38) kann gegen Ciryl Gane (36) UFC-Geschichte schreiben und als erster Besonders umstritten sind die Kosten. Nach Angaben des National Park Service sind mehr als 60 Millionen Dollar und Zehntausende Arbeitsstunden geflossen. Das Weiße Haus betont zwar, die UFC übernehme die Kosten.

Doch laut Gerichtsunterlagen mussten mehrere Bundesbehörden kräftig mithelfen - bei Planung und Sicherheit. Arbeiter vor dem Trump-Schild des John F. Kennedy Centers. Die Trump-Regierung wurde dazu verpflichtet, den Namen vom Gebäude zu entfernen. Nur der Kongress darf den Namen der nationalen Kulturinstitution ändern.

Das Kennedy Center begann daraufhin, Trumps Namen von Fassade, Website und offiziellen Unterlagen zu entfernen. Während vor dem Weißen Haus Käfigkämpfer antreten, verhandeln Trumps Unterhändler hinter den Kulissen über einen möglichen historischen Durchbruch mit dem Iran. Vorgesehen sind die Öffnung der Straße von Hormus und Schritte zum Abbau des iranischen Atomprogramms. Im Gegenzug könnten später Sanktionen gelockert und eingefrorene Vermögenswerte freigegeben werden.

Streitpunkt bleibt der Umgang mit hochangereichertem Uran. Ob das Abkommen die seit April geltende, mehrfach gebrochene Waffenruhe dauerhaft stabilisieren kann, ist offen





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