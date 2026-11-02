Trump-Mediator Witkoff plant Friedensgespräche in Abu Dhabi

Unter Vermittlung von Putin-Vertrauten Witkoff finden am 10. und 11. November Verhandlungen in Abu Dhabi statt. Fokus: Sicherheitsgarantien und humanitäre Hilfe.

Die USA planen die Vermittlung von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland für die Tage 10. und 11. November in Abu Dhabi. Diese diplomatische Initiative ist ein zentraler Bestandteil des Missionsansatzes von US-Präsident Donald Trump, um den andauernden Krieg zu beenden. Auf der Arbeitsebene sollen Vertreter aus Kyjiw, Moskau und Washington zusammenkommen, um konkrete Schritte zur Deeskalation zu besprechen.

Verhandlungsschwerpunkte in der Vereinigten Arabischen Emirate

Die Gespräche werden sich nach US-Angaben vor allem um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg drehen. Darüber hinaus sollen Deeskalation, humanitäre Hilfsmaßnahmen und die nächsten Schritte auf dem Weg zum Frieden im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. Dieses trilaterale Treffen auf Arbeitsebene ist der nächste logische Schritt in einem bereits etablierten Kommunikationskanal zwischen den Konfliktparteien unter US-Vermittlung.

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Russlands Position und frühere Absprachen

Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte sich vergangenen Monat nach einem Gespräch mit Alexander Witkoff, einem engen Vertrauten von Donald Trump, verhandlungsbereit gezeigt. Er erklärte öffentlich: "Wir haben vereinbart, dass wir bereit sind, unsere dreiseitigen Kontakte wieder aufzunehmen". Diese Aussage bezog sich direkt auf frühere Gespräche im genannten Dreierformat, die nun fortgesetzt werden sollen. Andeutungen aus dem Kreml hatten jüngst bereits nahegelegt, dass sich die Delegationen der drei Länder Mitte November in Abu Dhabi zu einer Fortsetzung ihrer Gespräche treffen würden.

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Kritik an Europäern und ukrainische Erwartungen

Während der russische Außenminister die Haltung der Europäer kritisierte und behauptete, sie versuchten, sich in den Friedensverhandlungsprozess in der Ukraine einzumischen, äußerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Den Haag die Hoffnung, dass die EU ebenfalls an den Gesprächen teilnehmen werde. Selenskyj sagte: "Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen". Bei separaten Gesprächen in Brüssel soll es laut eigenen Angaben um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Europas Sicherheitsordnung nach dem Krieg sowie um den Wiederaufbau gehen.

Langjähriger Konflikt und aktuelle Entwicklungen

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Unterstützung gegen den Angriffskrieg Russlands. Die aktuellen diplomatischen Bemühungen erfolgen vor dem Hintergrund komplexer geopolitischer Spannungen, darunter auch die jüngste Freilassung eines US-Bürgers aus russischer Haft, was auf die anhaltende Bedeutung der Beziehung zwischen Kremlherrscher Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hindeutet.