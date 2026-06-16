Trump milder beim G-7-Gipfel: Merz überreicht Fußballtrikot

US-Präsident Donald Trump erschien beim G-7-Gipfel milder gestimmt. Kanzler Friedrich Merz überreichte ihm ein Trikot der deutschen Nationalelf. Trump zeigte sich bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, um Putin in neue Verhandlungen mit der Ukraine zu zwingen.

War es der Geburtstag in Washington und der lange Flug mit der Air Force One direkt danach? Lag es an den intensiven Vorgesprächen, die auch die Deutschen führten?

Donald Trump (80) erschien beim G-7-Gipfel der mächtigsten Industriestaaten milder gestimmt als sonst. Der US-Präsident ließ sich sogar ein anerkennendes 'great' entlocken. Sein Dank galt dem nachträglichen Überraschungsgeschenk, das ihm Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) überreichte: ein Trikot der deutschen Nationalelf mit der Nummer 47 und seinem Namen. Doch lässt sich mit einem Trikot das angeknackste Verhältnis zwischen Merz und Trump kitten?

Nein, aber der G-7-Gipfel in der Schweiz bot die Gelegenheit, die Wogen zu glätten. Trump zeigte sich stolz auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran und nahm die frühere Äußerung von Merz zum Iran-Krieg nicht mehr auf. Stattdessen ging es um die Zukunft und die Hilfe der G-7-Staaten bei der Räumung der Straße von Hormus. Deutschland steht bereit, seine modernen Minenjagdboote zu schicken.

Trump zeigte sich bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, um Putin in neue Verhandlungen mit der Ukraine zu zwingen. Er drohte sogar mit der Wiederaufnahme der US-Sanktionen gegen russische Öl-Exporte. Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) betonte, Trump sei sehr kooperativ und aufmerksam gewesen und habe klar gemacht, dass Russland den Krieg beenden müsse





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