Trump mildert Abschiebungspolitik nach Wahlniederlage der Republikaner

US-Präsident Donald Trump kündigt härtere Begnadigungen nach der Wahlniederlage an. Die Demokraten übernehmen den Kongress und starten Untersuchungen gegen sein Umfeld.

US-Präsident Donald Trump hat nach der deutlichen Wahlniederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahl en seine strikte Migrationspolitik überdacht und Massenabschiebungen als "zu hart" bezeichnet. In einem Interview mit der Sendung "60 Minutes" räumte der republikanische Amtsinhaber ein, dass viele Bürger der Meinung seien, Personen ohne rechtlichen Aufenthalt sollten nicht abgeschoben werden, wenn sie beispielsweise in einer Gärtnerei oder einem Hotel arbeiten. Er signalisierte Verhandlungsbereitschaft mit den Demokraten, die ab Januar beide Kongresskammern kontrollieren werden, um Einigungen für solche spezifischen Lebensumstände zu erzielen. Dieser Positionswechsel folgt auf massive Proteste in mehreren Großstädten und den Tod zweier US-Bürger im Umfeld von ICE -Einsätzen.

Neue Mehrheit im Kongress prüft Regierungshandeln

Die Demokraten planen nach ihrem klaren Sieg bei den Midterms weitreichende parlamentarische Untersuchungen gegen das Umfeld von Präsident Donald Trump. Führende Vertreter der Partei haben am Sonntag angekündigt, den Technologie-Milliardär Elon Musk, den neuen Stabschef im Weißen Haus Stephen Miller sowie mehrere Großunternehmen ins Visier zu nehmen. Der künftige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, signalisierte zudem Unterstützung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth. Die Partei will ihre Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive ab Januar wieder aktiv nutzen.

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Untersuchungen gegen Elon Musk und Stephen Miller

Robert Garcia, der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, kündigte im Sender CNN an, die Rolle von Elon Musk bei der Entlassung von Bundesbediensteten durch die sogenannte Behörde für Regierungseffizienz im vergangenen Jahr detailliert zu durchleuchten. Parallel dazu wird die Beteiligung von Stephen Miller an Trumps hartem Vorgehen gegen Einwanderer geprüft. Diese Maßnahmen reagieren auf die politische Lage, nachdem die Demokraten die Kontrolle über den Kongress übernommen haben und nun die Handlungen der Trump-Regierung hinterfragen wollen. Anhörungen und umfassende Studien zum Regierungshandeln sind geplant.

Gegnerische Anschuldigungen des Justizministeriums

US-Präsident Donald Trump hat das Justizministerium angewiesen, Untersuchungen gegen die Demokraten wegen angeblicher Bedrohungen einzuleiten. Auf sozialen Medien schrieb der Präsident am Samstag, die Demokraten hätten "viele Menschen" bedroht und es komme einer "kriminellen Handlung" gleich, wie sie Drohbriefe an unschuldige Personen verschicken würden. Er führte dafür jedoch keine Belege an. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Kandidaten der Demokraten die Republikaner am Dienstag deutlich geschlagen haben und ab Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen. Die Parteiführung hat angekündigt, nach der Machtübernahme wieder die Kontrollfunktion des Kongresses gegenüber der Exekutive geltend zu machen.

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Wahlergebnisse in Kansas, Kalifornien und South Carolina

Bei den nationalen Wahlen gab es signifikante Verschiebungen auf Ebene der Bundesstaaten und Wahlbezirke. Der Demokrat Chris Mann hat die Wahl zum Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats Kansas gewonnen und setzte sich dabei gegen den republikanischen Amtsinhaber Kris Kobach durch. In Kalifornien wurde die Demokratin Aisha Wahab in den 14. Kongresswahlbezirk wiedergewählt, der Teile des Bezirks Alameda an der Ostseite der Bucht von San Francisco umfasst. Sie zog als erste afghanisch-amerikanische Abgeordnete in den US-Kongress ein und folgte auf den Demokraten Eric Swalwell, der sein Mandat im April nach Vorwürfen sexueller Übergriffe niedergelegt hatte. Im ersten Wahlbezirk von South Carolina gewann Nancy Lacore gegen die Republikanerin Jenny Costa Honeycutt.

Rechtliche Auseinandersetzungen um Wahlzettel in Kalifornien

Gleichzeitig verzeichnete das Justizministerium Rückschläge in rechtlichen Auseinandersetzungen mit Bundesstaaten. Am Freitag beantragte das Ministerium, seine Klage gegen die Auszählung von rund 20.000 Stimmzetteln in Kalifornien einzustellen. Das Ministerium hatte behauptet, die Stimmzettel seien an Menschen ohne US-Staatsbürgerschaft verschickt worden und wollte deren Ausschluss von der Auszählung erzwingen. Kaliforniens Behörden erklärten jedoch, die Liste des Ministeriums sei veraltet und enthalte auch Wahlberechtigte. Der zuständige Bundesrichter David O. setzte diesen Entwicklungen weitere rechtliche Hürden entgegen, während die politische Landschaft im Land durch die neu gewonnene Machtbalance der Demokraten im Kongress geprägt bleibt.