Trump Mobiles Smartphone T1: Wenig Eigenentwicklung und Zweifel an der Herkunft

Eine Untersuchung hat aufgedeckt, dass hinter dem Smartphone T1 von Trump Mobile deutlich weniger Eigenentwicklung steckt, als zunächst vermittelt wurde. Die Herkunft des Geräts ist auch umstritten.

Trump Mobile präsentiert das Smartphone T1 als Symbol amerikanischer Technologie . Das Gerät fällt durch seine goldene Optik und patriotische Werbebotschaften auf. Doch eine Untersuchung deckt auf, dass hinter dem Handy deutlich weniger Eigenentwicklung steckt, als zunächst vermittelt wurde.

Zudem mehren sich die Zweifel daran, dass das Smartphone tatsächlich in den USA zusammengebaut wird. Shahram Mokhtari hat das News-Netzwerk das Gerät näher unter die Lupe genommen. Bereits rein äußerlich erkannte Mokhtari sofort die Ähnlichkeit zum HTC U24 Pro aus dem Jahr 2024. Gemeinsam mit NBC News verglich er beide Geräte genauer.

Dazu gehörten CT-Scans und die vollständige Zerlegung der Geräte. Das Ergebnis: Viele zentrale Komponenten stimmen nahezu überein. Display, Kameras, Lautsprecher, Hauptplatine und weitere Bauteile ähneln sich stark. Auch der Snapdragon-7-Gen-3-Prozessor soll identisch sein.

Unterschiede gibt es nur beim Blitz, bei der Lautsprecherabdeckung, bei einzelnen Speicherbauteilen sowie beim Akku. Das T1 besitzt einen größeren Akku, lädt jedoch langsamer. Mobile wurde das Gerät zunächst mit Aussagen wie 'Made in USA' beworben. Später verschwanden diese Formulierungen.

Stattdessen ist nun von einem 'American-Proud Design' und einer Montage in den USA die Rede. Das ist relevant, weil für die Bezeichnung 'Made in USA' strenge Vorgaben der US-Handelsbehörde FTC gelten. Wesentliche Bestandteile eines Produkts müssen dafür aus den USA stammen und dort verarbeitet werden. Nach Einschätzung von Fachleuten liegen wichtige Teile von Entwicklung, Fertigung und Lieferkette weiterhin in Asien.

Das HTC U24 Pro wurde in China produziert. Ob beim T1 einzelne Arbeitsschritte in den USA erfolgen, lässt sich derzeit nicht unabhängig bestätigen. Mokhtari hält es zudem für möglich, dass Trump Mobile auf denselben Auftragsfertiger oder dieselbe technische Plattform wie HTC setzt. Solche ODMs (Original Design Manufacturer) entwickeln Geräte, die anschließend unter verschiedenen Marken verkauft werden.

Schon bei seinem Marktstart im Jahr 2024 spielte das HTC U24 Pro nicht in der Spitzengruppe der Smartphone-Branche mit. Das Gerät bot solide Technik, setzte sich aber kaum von der Konkurrenz ab. Kritik gab es vor allem bei der Update-Versorgung: Laut dem Online-Magazin 'versprach HTC lediglich zwei Jahre Software-Updates. Das gilt inzwischen als deutlich zu wenig.

In der EU müssen Hersteller mittlerweile mindestens fünf Jahre Sicherheitsupdates bereitstellen. Wie lange Trump Mobile Updates für das T1 liefert, ist bislang unklar





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