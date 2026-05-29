Trump muss vor Gericht eine herbe Niederlage einstecken

Ein US-Richter hat entschieden, dass der Name des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nicht auf der Fassade des Kennedy Centers stehen darf. Zudem darf das Zentrum vorerst nicht geschlossen werden, wie von Trump geplant.

Ein US-Richter hat entschieden, dass der Name des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nicht auf der Fassade des Kennedy Center s stehen darf. Zudem darf das Zentrum vorerst nicht geschlossen werden, wie von Trump geplant.

Trump hatte das Kennedy Center unter seine Kontrolle gebracht und den Vorsitz übernommen, nachdem er mehrere Mitglieder des Kuratoriums entlassen hatte. Das Kennedy Center wurde in Trump Kennedy Center umbenannt, was zu großem Protest führte. Künstler sagten Auftritte ab.

Die Ehefrau von Joe Biden, Jill Biden, wurde von Trump in einem Post auf seiner Plattform Truth Social kritisiert, nachdem sie in einem Interview gesagt hatte, dass sie während des legendären TV-Duels zwischen Trump und Biden den Eindruck gehabt hatte, dass Trump einen Schlaganfall hatte. Trump reagierte darauf, indem er sagte, dass Jill Biden nicht auf die Bühne geeilt sei, um ihrem angeschlagenen Ehemann zu helfen, wie es jede gute Ehefrau getan hätte.

Die ehemalige US-Justizministerin Pam Bondi weigerte sich, Fragen zu einer möglichen Verwicklung von Präsident Donald Trump in die Veröffentlichung von Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu beantworten. Eine US-Bundesrichterin hat Auszahlungen aus einem neuen Entschädigungsfonds der Trump-Regierung an Verbündete des Präsidenten vorübergehend untersagt. Der Fonds war vergangene Woche angekündigt worden und hat heftige Kritik deswegen gegeben. Selbst Mitglieder der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump haben Bedenken angemeldet.

Fragen gibt es dazu, wer Anspruch auf eine Zahlung aus dem Fonds hätte und dazu, dass Beteiligte an den tödlichen Ausschreitungen im US-Kapitolgebäude 2021 eine Entschädigung beantragen könnten. Das Justizministerium hat bislang noch nicht die fünfköpfige Kommission eingerichtet, die über die Kriterien für eine Auszahlung entscheiden würde. Daher hat es bislang keine Auszahlungen gegeben. Das Oberste Gericht Kenias hat den Plan für eine Quarantänestation für möglicherweise mit dem Ebola-Virus in Kontakt geratene US-Bürger gestoppt.

Die entsprechenden Verträge mit der US-Regierung würden ausgesetzt, bis am Dienstag Einsprüche dagegen verhandelt werden, entschied das Gericht am Freitag





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