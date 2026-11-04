Trump nach Midterms: Versöhnliche Töne und Kooperation mit Demokraten

Donald Trump kündigt Zusammenarbeit mit den Demokraten an, nachdem die Republikaner die Kontrolle über beide Kongresskammern verloren haben.

US-Präsident Donald Trump hat nach der deutlichen Wahlniederlage seiner Partei bei den Midterm-Wahlen ungewöhnlich versöhnliche Signale gesendet. In einem spontanen Telefonat mit Dasha Burns von POLITICO am Wahlabend kündigte der 80-jährige Präsident an, künftig mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass im Land alles gut geht.

Keine Schuldzuweisungen an eigene Partei

Trump distanzierte sich zunächst von den unterlegenen republikanischen Kandidaten, betonte aber, dass er niemandem die Schuld geben wolle. Er erklärte, dass er selbst nicht auf dem Wahlzettel gestanden habe und das Team gewonnen hätte, wenn dies der Fall gewesen wäre. Viele Wähler hätten die republikanischen Bewerber in den meisten Fällen nicht gemocht, obwohl Trump seine Anhänger zuvor dazu aufgefordert hatte, so zu wählen, als stünde er selbst zur Wahl.

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Kooperation statt Konfrontation im Kongress

Der Präsident urteilte über die Wahl als sehr interessant und gab an, aus dem Ergebnis gelernt zu haben. Statt einer offenen Abrechnung innerhalb der Republikaner forderte er nun, dass die Partei zusammenkommen müsse. Trump machte deutlich, dass er nicht einfach zwei Jahre lang sitzen bleiben und gegen alles sein Veto einlegen wolle, sondern aktiv mit den Demokraten kooperieren will.

Veto-Macht bleibt entscheidendes Instrument

Ganz ohne Drohung geht es für den Präsidenten jedoch nicht. Trump verwies explizit auf seine mächtige Veto-Kraft als zentrales politisches Instrument. Sollten die Demokraten Gesetze gegen seinen Willen beschließen, kann er diese blockieren. Der Kongress könnte ein solches Veto zwar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Kammern überstimmen, doch erreichen die Demokraten diese Hürde wahrscheinlich nicht.

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Neue Machtverhältnisse seit Wahlnacht

Die Midterm-Wahlen markierten den ersten großen Stimmungstest seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Vor den Wahlen hielten die Republikaner sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Jetzt ist klar, dass die Republikaner die Kontrolle über beide Kammern verlieren und Trump künftig ohne eigene Mehrheit im Kongress regieren muss.

Herausforderung für die verbleibende Amtszeit

Für Trump stellt sich damit die entscheidende Frage seiner verbleibenden Amtszeit: Wie gestaltet sich die Regierungsführung unter diesen neuen Bedingungen? Die Niederlage der Republikaner zwingt den Präsidenten zu einem neuen politischen Kurs, der weniger auf Konfrontation und mehr auf strategischer Zusammenarbeit basiert, während die Veto-Macht als letztes Mittel der Blockade erhalten bleibt.