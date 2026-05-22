Trump-Pläne für Triumphbogen in Washington: Kommission genehmigt

Der US-Präsident Donald Trump hat mit einer Kommission der schönen Künste die Pläne für einen riesigen Triumphbogen in Washington D.C. gebilligt. Der 76 Meter hohe Triumphbogen soll gegenüber dem Lincoln Memorial auf der anderen Seite des Potomac-Flusses errichtet werden. Die Kommission, deren Mitglieder im vergangenen Jahr von Trump gefeuert und dann durch Trump-Verbündete ersetzt worden waren, stimmte am Donnerstag einstimmig für den Bau. Der Triumphbogen soll anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA gebaut werden. Der Entwurf des Triumphbogens, inspiriert vom Pariser Triumphbogen, hat viel Kritik provoziert und zu mehreren Klagen geführt. Der Triumphbogen soll eine goldene Engelsfigur und zwei Adler-Statuen bekrönen. Der Bau des Triumphbogens wurde von Trump ignoriert und er bekräftigte diese Haltung am Donnerstag. Der Kongress soll nicht beteiligt werden.

Der US-Präsident Donald Trump hat mit einer Kommission der schönen Künste die Pläne für einen riesigen Triumphbogen in Washington D.C. gebilligt. Der 76 Meter hohe Triumphbogen soll gegenüber dem Lincoln Memorial auf der anderen Seite des Potomac-Flusses errichtet werden.

Die Kommission, deren Mitglieder im vergangenen Jahr von Trump gefeuert und dann durch Trump-Verbündete ersetzt worden waren, stimmte am Donnerstag einstimmig für den Bau. Der Triumphbogen soll anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA gebaut werden. Der Entwurf des Triumphbogens, inspiriert vom Pariser Triumphbogen, hat viel Kritik provoziert und zu mehreren Klagen geführt.

Der Triumphbogen soll eine goldene Engelsfigur und zwei Adler-Statuen bekrönen. Der Bau des Triumphbogens wurde von Trump ignoriert und er bekräftigte diese Haltung am Donnerstag. Der Kongress soll nicht beteiligt werden. Der 79-jährige Präsident hat bereits das Kulturzentrum Kennedy Center in Trump-Kennedy Center umbenannt und lässt derzeit einen riesigen Ballsaal neben dem Weißen Haus errichten





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