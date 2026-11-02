Trump plant Begnadigungen für Musk und droht mit Bundesmitteln

Donald Trump kündigt vorsorgliche Begnadigungen für Elon Musk an und warnt demokratische Bundesstaaten vor Mittelkürzungen. Die politischen Spannungen vor den Midterms eskalieren.

Der US-Präsident Donald Trump hat eine vorsorgliche Begnadigung von Elon Musk und engen Mitarbeitern seines Projekts DOGE in Aussicht gestellt. Diese Maßnahme wird ergriffen, falls die Demokraten bei den bevorstehenden Midterm-Wahlen die Kontrolle über den Kongress zurückerlangen. Trump gab diese Zusage im Podcast "Pod Force One" und betonte, dass er Schutzmaßnahmen ergreifen würde, falls Kongressermittler die involvierten Personen ins Visier nehmen sollten.

Vorsorgliche Begnadigung und Schutz vor Ermittlungen

Trump bekräftigte seine Bereitschaft, Musk und andere Vertraute zu schützen, falls es zu rechtlichen Nachstellungen käme. Er wies dabei die Befürchtungen zurück, die Demokraten könnten das Raumfahrtunternehmen SpaceX verstaatlichen. Stattdessen fokussierte er sich auf den Schutz der Personen, die an der Umstrukturierung von Regierungsprogrammen beteiligt waren. Namentlich erwähnte er Edward Coristine, der als Teil des DOGE-Projekts arbeitete und für die Zusammenstreichung von Regierungsstellen zuständig war.

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Um seine Entscheidung zu rechtfertigen, verwies Trump auf die Praktiken seines Vorgängers Joe Biden. Dieser hatte seiner Aussage nach seinem Sohn Hunter sowie mehreren Regierungsvertretern vorsorgliche Begnadigungen erteilt. Diese dienten dem Schutz vor potenzieller Vergeltungspolitik im Fall einer zweiten Trump-Regierung. Trump fügte hinzu, dass auch Personen, die den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar untersucht hatten, Begnadigungen erhielten. Er charakterisierte diese Handlungen als weitreichende Schutzmaßnahmen, die jeder Beteiligten würdig seien.

Politische Unterstützung und interne demokratische Konflikte

Musk unterstützt die Republikaner in diesem Wahlkampf mit einer finanziellen Beteiligung in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Auf der Plattform X schrieb er am Freitag, dass eine republikanische Mehrheit im Senat entscheidend sei, um einen dauerhaften Einparteienstaat unter den Demokraten zu verhindern. Diese finanzielle und öffentliche Unterstützung prägt die aktuelle politische Landschaft erheblich.

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Innerhalb der Demokratischen Partei sorgt die Kongressabgeordnete Haley Stevens für erhebliche Kontroversen. Stevens hatte im Bundesstaat Michigan die Wahl des republikanischen Senatskandidaten Mike Rogers empfohlen. Trump lobte diese Entscheidung auf seiner Plattform Truth Social als Akt von Mut und nahezu beispielloser Loyalität gegenüber den Menschen in Michigan. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, bestätigte einen Kontakt mit Stevens und ermutigte sie, auf ihre Sicherheit zu achten und weiterhin die Wahrheit auszusprechen.

Die Reaktion der eigenen Parteiführung fiel deutlich kritischer aus. Der demokratische Fraktionschef im US-Senat, Chuck Schumer, verurteilte die Empfehlung von Stevens als verachtenswerten Verrat. Curtis Hertel, der Vorsitzende der Demokraten in Michigan, erklärte, Stevens habe alles aufgegeben, was ihr nach eigenem Bekunden wichtig sei. Im Gegensatz dazu versuchte der demokratische Senatskandidat Abdul El-Sayed, die Bedeutung von Stevens' Position herunterzuspielen. Er konzentrierte sich bei seiner Kampagne auf Themen wie die hohen Lebenshaltungskosten und äußerte, dass ihn das Verhalten von Stevens im Grunde nicht betreffe.

Drohungen mit Bundesmitteln für demokratische Staaten

Trump nutzt die Midterm-Wahlen auch, um konkrete finanzielle Drohungen gegen Bundesstaaten auszusprechen, die von den Demokraten gewonnen werden. Im Bundesstaat Georgia erklärte er, der republikanische Kandidat Mike Collins könne ihn bei einem Sieg jederzeit anrufen, wenn Hilfe benötigt werde. Sollte jedoch der Demokrat Jon Ossoff wiedergewählt werden, würde eine Anfrage nach Geldern mit Desinteresse beantwortet. Trump benutzte bei dieser Aussage einen abfälligen Spitznamen für Ossoff.

Diese Strategie wiederholt sich bei Wahlkampfveranstaltungen in verschiedenen Bundesstaaten wie North Carolina, Ohio und Kansas. Trump macht deutlich, dass seine Regierung Staaten, die bei den Wahlen am 3. November an die Demokraten fallen, deutlich seltener mit Bundesmitteln unterstützen wird. Er stellt diese Androhung in den Kontext konkreter Vorteile, die ein republikanischer Machterhalt über den November hinaus bieten würde.

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Als Anreize für republikanische Wähler kündigt Trump neue Investitionen in die Halbleiterindustrie an. Zudem verspricht er den Bau eines Reparaturzentrums für U-Boote sowie weniger strenge Beschränkungen für eine bestimmte Art von Diesel. Diese Maßnahmen sollen den Wählern den unmittelbaren Nutzen eines republikanischen Siegs im Senat und Repräsentantenhaus verdeutlichen und die Wahlbeteiligung in konservativen Gebieten zu steigern.

Rechtliche Hürden für干预 in Alaskas Wahlen

Ein Gericht in Alaska hat einen Versuch der US-Regierung unter Trump, in die Midterm-Wahlen des Bundesstaats einzugreifen, gestoppt. Die Richter wiesen die Klage der Regierung sowie eine abgeänderte Fassung der Klageschrift ab. Diese Entscheidung senkt die Wahrscheinlichkeit, dass Trump doch noch Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen kann.

Im Kern geht es der Trump-Regierung darum, die Bestätigung einer möglichen Wahlniederlage des republikanischen Senators Dan S. Sullivan zu verhindern. Seit Wochen steht der Fall des doppelten Namens Sullivan im Stimmzettel in Alaska im Fokus der Öffentlichkeit und der Justiz. Die gerichtliche Ablehnung markiert eine klare Niederlage für die Bemühungen der Trump-Administration, das Ergebnis in Alaska zu beeinflussen.