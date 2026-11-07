Trump plant Dana White als Pressesprecher im Weißen Haus

Donald Trump möchte UFC-Chef Dana White zum neuen Pressesprecher im Weißen Haus machen. Die Entscheidung folgt auf eine instabile Phase im Kommunikationsstab des Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar eine drastische Personalie im Führungsteam des Weißen Haus es. Er plant, Dana White, den CEO der weltgrößten Mixed-Martial-Arts-Liga UFC, als neuen Pressesprecher zu gewinnen. Trump bezeichnete seinen langjährigen Freund auf der Plattform Truth Social als "gewalttätigen Kämpfer und Krieger". In direkter Ansprache appellierte er an White: "Dana, bitte nimm den Job an!".

Strategie gegen politische Gegner

Dana White steht dabei im Fokus, da Trump eine aggressive Kommunikationsstrategie gegen die politische Linke verfolgt. Begründet wird diese ungewöhnliche Personalie damit, dass das Team Unterstützung bei der Verteidigung gegen die "wahnsinnige Linke" benötige. Trump lobte White bereits als Pressesprecher "wie kein anderer" und verweist auf die langjährige Verbindung zwischen beiden. Die beiden Männer sind seit mehr als 20 Jahren befreundet und treffen sich regelmäßig bei UFC-Events am Oktagon.

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Reaktionen und historische Beziehung

Die Reaktion von Dana White fiel schnell und deutlich aus. Auf Instagram postete er ein Foto, das ihn am Rednerpult im Presseraum des Weißen Hauses zeigt. Begleitet wurde das Bild mit dem Satz "On to the next chapter". Obwohl White das Angebot öffentlich teilte, hat er die Position bisher noch nicht formell zugesagt. Die enge Bindung zwischen dem US-Präsidenten und dem Sportmanager hat tiefe Wurzeln. In den frühen Jahren der UFC ermöglichte Trump die Nutzung seiner Casinos in Atlantic City für Veranstaltungen. In den Jahren 2016, 2020 und 2024 trat White zudem offen bei den republikanischen Parteitagen für Trump auf.

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Instabilität im Kommunikationsstab

Die Überlegung, White anzuheuern, ist das Ergebnis einer monatelangen Instabilität im Weißen Haus. Die Position des Pressesprechers war zuvor stark umkämpft und fluktuierte schnell. Ende August legte Karoline Leavitt ihr Amt nieder, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Gut sechs Wochen später ernannte Trump Katie Zacharia zur Nachfolgerin, doch diese hielt sich nur fünf Tage im Amt.

Zukünftige Aufgaben und Assistenz

Neben der Hauptrolle als Pressesprecher soll Dana White laut Angaben von Trump mehrere UFC-Stars als Assistenten ins Weißen Haus bringen. Diese Verstärkung dient laut Trump der strategischen Absicherung. Die aktuelle Situation verdeutlicht die enge Verknüpfung von Politik und Popkultur in der aktuellen Verwaltung. Nachdem die vorherige Sprecherin Zacharia aufgrund holpriger Pressekonferenzen und Druck bezüglich ihrer juristischen Qualifikation gegangen war, sucht die Administration erneut nach einer stabilen Figur für diese zentrale Rolle.