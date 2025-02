Trump plant Dreiergespräche zur Ukraine-Krise

US-Präsident Trump kündigte ein Treffen mit Vertretern Russlands und der Ukraine an der Münchner Sicherheitskonferenz an. Die Gespräche sollen den Weg für Friedensverhandlungen ebnen.

US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag ein Treffen hochrangiger Vertreter Russland s, der Ukraine und der USA an der Münchner Sicherheitskonferenz an. Das Treffen soll am Freitag stattfinden. Trump betonte, dass Russland und die Ukraine sich hinsetzen und miteinander reden müssten, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Er bezeichnete die Situation als dringend und betonte, dass ein unverzüglicher Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine erforderlich sei.

Trump hatte am Mittwoch ein Telefonat mit russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt und erklärt, dass er mit Putin einen unverzüglichen Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart habe. Diese Äußerung löste Sorgen aus, dass die Ukraine und die europäischen Partner von den Friedensgesprächen ausgeschlossen würden. Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Keith Kellogg, widersprach dieser Befürchtung und betonte, dass die drei Seiten miteinander sprechen müssten, insbesondere die beiden Protagonisten, Russland und die Ukraine. Kellogg, der Teil der US-Delegation in München ist, sagte, dass Russland mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen müsse, obwohl Putin zuvor erklärt hatte, dass Selenskyj kein legitimer Präsident sei und er deshalb nicht mit ihm sprechen wolle. Kellogg warnte vor harten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und erwartete, dass möglicherweise in Stufen verhandelt werden müsse. Er appellierte an die europäischen Regierungsvertreter, die Initiative zu ergreifen und Putin direkt anzurufen, um mit ihm zu sprechen. Trump sei offen für Gespräche, betonte Kellogg.





POLITIK UKRAINE RUSSLAND TRUMP MÜNCHEN FRIEDENSGESPRÄCHE Wladimir Putin Wolodymyr Selenskyj

